Wie gut passt Sophia (26) aus dem bayerischen Straubing zu Augenoptiker Sascha (32) aus Lörrach? Findet Lisa (30) aus Berlin nach zehn Jahren Singleleben in Oli (31) aus Düsseldorf ihre große Liebe? Und stimmen die Vibes zwischen Krankenschwester Sarah (31) aus Mannheim und Nordlicht Simon (37) aus Schenefeld?Im neuen Joyn-Original "Hochzeit auf den zweiten Blick" werden zwölf Singles auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse vom Expertenteam um Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst zu Paaren gematcht. Sie verloben sich direkt beim ersten Treffen und lernen sich erst danach vor der traumhaften Kulisse Kretas kennen. Entwickelt sich aus Wissenschaft tatsächlich Liebe und sagen die Paare am Ende in einer feierlichen Hochzeitszeremonie erneut "Ja" zueinander?Diese Paare feiern in "Hochzeit auf den zweiten Blick" ihre Verlobung:Sophia und SaschaSophia (26, Straubing, Bayern): "Eine der größten Herausforderungen für mein Match wird es sein, mit meiner exzentrischen Art und meiner Schusseligkeit umzugehen", glaubt Videoredakteurin Sophia. Nach drei Jahren als Single könnte Sascha ihr perfektes Match sein.Sascha (32, Lörrach, Baden-Württemberg): "Am meisten stört mich am Single-Dasein, dass ich oft Momente habe, in denen ich einsam bin, obwohl ich bei meinen Freunden bin", bedauert Augenoptiker Sascha und freut sich nach acht Jahren als Single nun auf eine Partnerin an seiner Seite.Lisa H. und ChristopherLisa H. (23, St. Pölten, Österreich): "Ich kanns noch gar nicht realisieren, dass sich heute mein Leben komplett verändern könnte", gibt Lisa vor dem Kennenlernen von Christopher zu. Die leidenschaftliche Hobbybäckerin arbeitet im Schwerstbehindertenbereich und ist seit etwa vier Jahren Single.Christopher (36, Bottrop, Nordrhein-Westfalen) erklärt seine sechs Jahre als Single: "Ich denke, dass ich in letzter Zeit gar nicht so auf der Suche war. Ich habe mein Singleleben genossen." Der Metal-Fan arbeitet als Lagerist.Larissa und DennisLarissa (28, Villingen-Schwenningen, Baden-Württemberg) hatte ihre letzte Beziehung vor rund sechs Jahren und gibt zu: "Ich habe das Gefühl, dass mich noch nie ein Mann bedingungslos geliebt hat." Die 28-Jährige ist gelernte Industriekauffrau.Dennis (27, Bremen, lebt in der Nähe von Basel) reist leidenschaftlich gerne, aber nun möchte er endlich ankommen: "Die letzten Jahre war ich auf Weltreise. Das ist der Grund, warum ich Single war." Der 27-Jährige ist selbständig, arbeitet in der Kinder- und Jugendhilfe und als Programmierer.Lisa G. und OliLisa G. (30, Berlin): "In meiner Traumvorstellung ist mein Partner mein bester Freund", sagt die 30-jährige Lisa. Die Recruiterin und leidenschaftliche Gamerin ist seit zehn Jahren Single und lebt gemeinsam mit ihrer Katze in Berlin.Oli (31, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen) ist gelernter Einzelhandelskaufmann und hofft, seinem dreijährigen Single-Dasein nun ein Ende zu setzen: "Ich glaube, Liebe ist die schönste Droge, die existiert."Sarah und SimonSarah (31, Nähe Mannheim, Baden-Württemberg): "Ich manifestiere, dass das Experiment glückt", glaubt Krankenschwester Sarah an "Hochzeit auf den zweiten Blick" und dass ihr Match Simon der Richtige für sie ist.Simon (37, Schenefeld, Schleswig-Holstein): "Das Internet ist einfach viel zu groß. Man sieht gar nicht den Menschen dahinter." Der 37-Jährige ist kein Freund der modernen Partnersuche. Nach knapp vier Jahren als Single vertraut der Servicetechniker jetzt auf die Experten.Maureen und TorgeMaureen (29, Kirchhundem im Sauerland, Nordrhein-Westfalen) arbeitet als Serviceleitung im Kino. Zwei Jahre nach ihrer letzten Beziehung hofft die lebensfrohe Sauerländerin nun auf ihr perfektes Match: "Ich brauch keinen Eisklotz, sondern jemanden, der auch mal Gefühle zeigen kann, empathisch ist."Torge (23, Nähe Göttingen, Niedersachsen) fällt es nach seiner letzten Beziehung vor drei Jahren schwer, wieder Vertrauen zu fassen: "Ich glaube, ich bin Single, weil ich die letzte Zeit nicht aktiv nach einer Partnerin gesucht habe", gesteht der sportbegeisterte Optiker ehrlich."Hochzeit auf den zweiten Blick" ist ein Spin-Off des erfolgreichen SAT.1- und Joyn-Programms "Hochzeit auf den ersten Blick". Produziert wird "Hochzeit auf den zweiten Blick" von Redseven Entertainment."Hochzeit auf den zweiten Blick" 14 Folgen ab Mittwoch, 18. Juni 2025, in Doppelfolgen auf Joyn