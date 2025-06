Die Situation bei der Aktie von Rio Tinto scheint nicht besser zu werden. Nun äußern sich auch zwei Analysten skeptisch für den beliebten Wert. Was sollten Anleger jetzt tun? Gleich zwei Abstufungen von Analysten Am Dienstag hat das Analystenhaus Jeffries die Aktien von Rio Tinto von "Buy" auf "Hold" abgestuft, was deutlich auf der Aktie gelastet hat. In einer Begründung hieß es von den Experten, dass es mit dem CEO-Wechsel, steigenden Zölle auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...