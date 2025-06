EQS-News: EuroTeleSites AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

Die zweite ordentliche Hauptversammlung der EuroTeleSites AG fand heute in Wien unter Teilnahme von Aktionären und Aktionärinnen mit rund 90% Prozent des vertretenen Grundkapitals statt. Im Rahmen der Hauptversammlung wurden die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 entlastet. Zudem wurde der Abschlussprüfer, der Konzernabschlussprüfer sowie der Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025 gewählt. Die Hauptversammlung stimmte dem Vergütungsbericht zu und beschloss die Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2024. Darüber hinaus fanden Wahlen in den Aufsichtsrat statt und es wurde eine Änderung der Satzung in den §§13, 15 und 18 beschlossen. Der erzielte Jahresüberschuss 2024 wurde zur Reduktion der Schulden verwendet, dies trägt zur Reduzierung der Zinskosten bei. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Umsatzwachstum von ungefähr 4% (exklusive des Einmaleffekts) erwartet. Die Beschlussergebnisse finden Sie auf der Homepage von EuroTeleSites .



