ProCredit Holding AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung von 0,59 EUR je Aktie nach erfolgreichem Geschäftsjahr 2024 Frankfurt am Main, 4. Juni 2025 - Die ProCredit Holding AG, die Muttergesellschaft der vor allem in Südost- und Osteuropa tätigen deutschen Impact Banking Gruppe ProCredit, hat heute in Frankfurt am Main ihre ordentliche Hauptversammlung des Jahres 2025 abgehalten. Sie fand wie im Vorjahr als Präsenzveranstaltung statt. Insgesamt waren 68,91 % des Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung hat allen zur Abstimmung vorgelegten Beschlussvorschlägen zugestimmt. Die Hauptversammlung hat den vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung unterbreiteten Verwaltungsvorschlag auf Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,59 EUR je Stammaktie beschlossen. Gemäß der Dividendenpolitik der Gruppe, wonach ein Drittel des Konzernergebnisses als Dividende ausgezahlt werden soll, werden für das Geschäftsjahr 2024 somit insgesamt 34,8 Mio. EUR als Dividende ausgeschüttet. Hubert Spechtenhauser, Vorstandsvorsitzender der ProCredit Holding AG, kommentiert: "Die ProCredit Gruppe blickt auf ein Jahr 2024 mit Rekordwachstum und gutem Finanzergebnis zurück. An dieser erfreulichen Entwicklung möchten wir insbesondere auch unsere Aktionär*innen teilhaben lassen. Es freut uns deshalb, dass die Hauptversammlung unserem Vorschlag zugestimmt hat, im Einklang mit unserer Dividendenpolitik, eine Dividende in Höhe von 0,59 EUR je Aktie auszuzahlen. Mit unserer im letzten Jahr vorgestellten Geschäftsstrategie möchten wir in den kommenden Jahren auf den Erfolgen des abgelaufenen Geschäftsjahres weiter aufbauen." Die im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitglieder des Vorstands der ProCredit Holding AG wurden für das Geschäftsjahr 2024 von der Hauptversammlung entlastet. Ebenfalls entlastet wurden die Mitglieder des Aufsichtsrats der ProCredit Holding AG. Die Hauptversammlung billigte im weiteren Verlauf den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024. Sie billigte zudem eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Genussrechten. Mit dieser Ermächtigung wurden der Gesellschaft erweiterte Möglichkeiten und damit weitere Flexibilität zur Beschaffung von bankaufsichtsrechtlich anerkennungsfähigen Eigenmitteln eröffnet. Der Vorstand wurde ermächtigt, bei der Ausgabe der Genussrechte mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht in bestimmten Fällen auszuschließen. Zudem billigte die Hauptversammlung eine Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien. Der Gesellschaft wurde damit die Möglichkeit eingeräumt, eigene Aktien im Umfang von bis zu 10 % des im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung oder - falls dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals erwerben zu können, und diese zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken zu verwenden. Die Ermächtigung schafft so die rechtliche Grundlage, um künftig die Kapitalstruktur flexibler steuern und auf unterschiedliche Situationen im besten Sinne der Aktionär*innen reagieren zu können. Zum Jahres- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr 2025 wurde erneut die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, gewählt. Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung werden auf der Unternehmenswebseite unter https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ veröffentlicht. Kontakt: ProCredit Holding, Investor Relations, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 0, E-Mail: pch.ir@procredit-group.com Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 138, E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com Über die ProCredit Holding AG Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die auf Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist und einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten soll. Der operative Fokus der Gruppe ist Südost- und Osteuropa. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die Zeitinger Invest GmbH, die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) und die ProCredit Staff Invest GmbH & Co. KG. Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/ . Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf und/oder künftige finanzielle Leistungsparameter und/oder künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge und/oder Entwicklungen beziehen (zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der ProCredit Holding, die teilweise außerhalb des Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen daher einer Vielzahl von Ungewissheiten. Sollte sich eine oder mehrere dieser Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht zutreffend waren, können die tatsächlichen Umstände (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Über zwingende gesetzliche Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.



