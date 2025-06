MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: RHEINMETALL, BRAINLAB, PROCREDIT, HOCHTIEF, ALIBABA, ENI, FISERV, NOVO NORDISK, PROSUS, STELLANTIS

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:35 Uhr)

Index zuletzt +/- % +/- % YTD E-Mini-Future S&P-500 6.031,25 +0,2% -3,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.903,75 +0,3% -0,4% Euro-Stoxx-50 5.213,53 -0,4% +6,9% Stoxx-50 4.426,45 -0,3% +3,1% DAX 23.213,96 -0,6% +17,3% CAC 7.535,62 -0,7% +2,8% SMI 11.850,89 -0,2% +2,3% Nikkei-225 38.354,09 -0,1% -3,7% Hang-Seng-Index 23.689,13 +0,6% +16,9%

ROHSTOFFMÄRKTE

OHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,93 73,91 +1,4% 1,02 +2,8% Brent/ICE 78,09 77,32 +1,0% 0,77 +3,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.377,40 3.368,72 +0,3% 8,69 +28,4% Silber 31,60 31,38 +0,7% 0,22 +12,0% Platin 1.124,49 1.104,64 +1,8% 19,85 +25,6% Kupfer 4,81 4,83 -0,6% -0,03 +17,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise haben nur anfangs deutlich positiv auf den US-Militärschlag gegen iranische Atomanlagen reagiert und geben im Tagesverlauf ihre Gewinne weitgehend ab. Nachfragesorgen treten wieder in den Vordergrund, nachdem der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone enttäuscht hat. Beobachter verweisen aber darauf, dass der Iran die Straße von Hormus, einen der wichtigsten Öltransportwege, sperren könnte. In diesem Fall könnte der Preis für ein Barrel Brent auf 120 Dollar steigen, meint ING.

Gold ist trotz der jüngsten Entwicklung in Nahost nicht als sicherer Hafen gefragt. Der steigende Dollar verteuere das Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum, was die Nachfrage dämpfe, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

Anleger nehmen die US-Militärschläge gegen das iranische Atomprogramm von Wochenende erstaunlich gelassen. Während die Erdölpreise ihre zwischenzeitlichen Aufschläge wieder vollständig abgeben, deutet der Aktienterminmarkt auf gut behauptete Eröffnungskurse am Kassamarkt an. Händler sind sich sicher, dass die bislang gelassene Marktreaktion im Falle einer militärischen Antwort des Irans auf die Probe gestellt würde. Die bereits angedrohte Sperrung der Seestraße von Hormus wäre eine Antwort, die die Märkte aller Wahrscheinlichkeit stark belasten würde - denn rund 20 Prozent des globalen Erdölhandels wird über dieses Nadelöhr auf See abgewickelt. Auch wenn das iranische Parlament der Maßnahme bereits zugestimmt hat, bleibt unklar, ob die obersten Führer des Mullahregimes den Schritt wagen. Denn dabei schnitte sich nicht nur der Iran selbst weitgehend von Erdölexporten ab, auch die Nachbarn wie Saudi-Arabien wären betroffen.

Tesla klettern vorbörslich um 1,3 Prozent. Der E-Autobauer hat wie angekündigt am Sonntag seinen Robotaxidienst im texanischen Austin gestartet.

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Steico 0,20 EUR STMicro 0,09 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,7 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 51,5 zuvor: 52,0 16:00 NAR, Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der US-Militärschlag gegen den Iran spielt auch am Montagmittag praktisch keine Rolle an den europäischen Börsen. Auf der Anleihenseite verändern sich die Kurse kaum: Das zeige, wie entspannt Anleger mit der aktuellen Situation umgingen, so Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Er verweist allerdings auch darauf, dass der DAX bereits neun der vergangenen elf Handelstage im Minus beendet hat. "Von daher wurde zumindest ein Teil der Eskalation schon im Vorfeld eingepreist", sagt er. Auf Branchenebene liegen Technologie- und Bauwerte in Europa 0,4 bzw 0,7 Prozent im Plus, für die rohstoffnahen Basic Resources geht es 0,6 Prozent nach unten. Der ölpreisabhängige Index der Transport- und Freizeitaktien gibt 0,4 Prozent ab. Keine Freude bei Rüstungsaktien löst der US-Angriff auf den Iran aus. Die meisten Titel notieren im Minus. Händler führen dies auf den am 24. Juni startenden Nato-Gipfel zurück. Dort sollen die bisher schon kommunizierten Ausgaben von 5 Prozent des BIP bis 2035 beschlossen werden. Dazu belasten auch Abstufungen wie ein "Sell" der Citi für Hensoldt (-4,6%). Renk verlieren 5,5 und Rheinmetall 3,5 Prozent. Leonardo fallen 2,7 Prozent oder Thales 1,9 Prozent. Für kräftige Prozentänderungen sorgt die ab Montag wirksame Aufspaltung von Holcim-alt in Holcim-neu und Amrize. Die US-Tochter startet am Montag den Handel an der Nyse und der schweizerischen SIX unter dem Symbol AMRZ. In der schweizerischen Notierung büßen Amrize 10,5 Prozent gegen den Spin-Off-Kurs ein auf 41,22 Franken. Holcim "brechen" optisch sogar um 42,6 Prozent ein auf 53,78 Franken. Um weitere 12,4 Prozent nach oben geht es mit den Aktien von Eutelsat in Paris. Der Satellitenbetreiber setzt damit seine Erholungsrally fort, nachdem in der Vorwoche der Startschuss zu der notwendigen Kapitalerhöhung von knapp 1,4 Milliarden Euro gegeben worden war.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1464 -0,1% 1,1473 1,1469 +11,2% EUR/JPY 169,47 +0,8% 168,18 167,05 +3,3% EUR/CHF 0,9385 +0,1% 0,9380 0,9391 +0,4% EUR/GBP 0,8569 +0,1% 0,8557 0,8540 +3,5% USD/JPY 147,82 +0,9% 146,57 145,66 -7,1% GBP/USD 1,3378 -0,2% 1,3408 1,3430 +7,5% USD/CNY 7,1748 +0,1% 7,1677 7,1792 -0,6% USD/CNH 7,1905 +0,0% 7,1895 7,1912 -1,8% AUS/USD 0,6376 -0,7% 0,6424 0,6456 +4,6% Bitcoin/USD 101.292,20 +2,1% 99.182,35 104.363,65 +7,6%

Der Eintritt der USA in den Krieg zwischen Israel und Iran gibt dem Dollar Auftrieb. Der Dollarindex steigt um 0,7 Prozent. Stützend wirke aber eher der zeitweise steigende Ölpreis als die Eigenschaft des Greenback als Fluchtwährung, kommentiert die Commerzbank. Denn höhere Ölpreise verbesserten die "Terms of Trade" der USA, also das reale Austauschverhältnis. Das Land erhalte für seine Exporte mehr Importe. Der Euro wird derweil zusätzlich belastet von dem enttäuschenden Einkaufsmanagerindex für die Eurozone.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Börsen haben in engen Grenzen uneinheitlich auf die Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten reagiert. "Der Markt zeigt sich widerstandsfähig", so ein Marktteilnehmer. In Tokio schloss der Nikkei-225 nahezu unverändert, Hongkong und Schanghai drehten im Verlauf sogar ins Plus und in Südkkorea notierte der Kospi knapp behauptet. Lediglich in Mumbai ging es mit einem Minus von 0,8 Prozent im Sensex-Index etwas stärker abwärts. In Tokio wurde die Stimmung auch von günstigen Konjunkturdaten gestützt. Der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe ist deutlich auf 50,4 gestiegen und damit über die Schwelle von 50, die Rezession von Aufschwung trennt. Der Index für den Service-Bereich verbessert sich leicht auf 51,5. TSMC in Taiwan und SK Hynix in Südkorea soll Kreisen zufolge die Ausnahmegenehmigung für China-Exporte entzogen werden. TSMC fielen um 3,2 Prozent und Samsung um 2,5 Prozent. Hynix zogen 1 Prozent an, hier könnte ein positiver Analystenkommentar von Daiwa gestützt haben. Nach Berichten des WSJ wurden Samsung, Hynix und TSMC von US-Beamten darüber informiert, dass ihnen die Generalgenehmigungen entzogen werden sollen. Damit müssten künftig wieder Export-Anträge für jede einzelne Lieferung gestellt werden.

CREDIT

Wenig verändert präsentieren sich die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Montag. Der Militärschlag der USA gegen den Iran kann die Risikobereitschaft damit nicht mehr stärker dämpfen. "Der Markt war darauf vorbereitet und hofft nun, dass der Diplomatie wieder eine Chance gegeben wird", so ein Marktteilnehmer. Der Iran habe kaum Optionen für eine militärische Reaktion, wenn er sich nicht selbst erneut stärker schaden wolle als den USA. Die Ölpreise haben ihre Aufschläge schon wieder abgegeben und notieren kaum verändert. Allerdings deuten die neuen Einkaufsmanager zwar auf eine bessere deutsche Wirtschaft hin, aber auch nur auf ein schwaches Wachstum in der Eurozone.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

RHEINMETALL

hat einen Auftrag im Bereich Hybridfahrzeuge von einem führenden chinesischen Hersteller erhalten. Der Auftrag mit einem Gesamtwert im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich umfasst elektronische Drosselklappen und Differenzdruckventile, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die Produktion soll Anfang 2026 im Pierburg-Werk in Kunshan aufgenommen werden. Der Auftrag habe eine Laufzeit von fünf Jahren. Den Namen des Kunden nannte Rheinmetall nicht.

BRAINLAB

hat die Preisspanne für seinen Börsengang auf 80 bis 100 Euro je Aktie festgelegt. Bei einer Platzierung aller Aktien würde die Marktkapitalisierung zwischen 1,67 Milliarden und 2,09 Milliarden Euro liegen, wie das Unternehmen mitteilte. Der erste Handelstag der Aktien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist den weiteren Angaben wie geplant voraussichtlich der 3. Juli 2025.

PROCREDIT

Die Bafin hat bei der Procredit Holding nun final zusätzliche Eigenmittelanforderungen sowie Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation angeordnet. Eine im Jahr 2024 durchgeführte Sonderprüfung hatte nach Angaben der Behörde ergeben, dass die Prozesse und die Methodik zur Ermittlung der Risikovorsorge gemäß IFRS 9 nicht den Vorgaben des Kreditwesengesetzes entsprechen.

HOCHTIEF

bekommt mit Christa Andresky zum 1. Juli eine neue Finanzvorständin. CFO Peter Sassenfeld gehe in den Ruhestand und werde seine langjährige Tätigkeit im Konzern zum 30. Juni 2025 beenden, teilte der Konzern mit.

ALIBABA

baut seine Organisationsstruktur um. Wie der chinesische Online-Händler mitteilte, integriert er sein Geschäft mit Essenslieferungen namens "Ele.me" und sein Online-Reisegeschäft "Fliggy" in seine Kernsparte E-Commerce. Es ist auch eine Reaktion auf den sich intensivierenden Wettbewerb in China.

ENI

verkauft eine 20-prozentige Beteiligung an ihrer Tochtergesellschaft für erneuerbare Energien, Plenitude, an Ares Management Alternative Credit Funds für rund 2 Milliarden Euro. Der italienische Energiekonzern hatte bereits im vergangenen Monat erklärt, sich mit Ares Alternative Credit Management in exklusiven Gesprächen über die Beteiligung zu befinden.

FISERV

Viele der Banken, die mit dem Vorstoß der Kryptowährungen in den Finanzsektor nicht Schritt halten können, werden bald einen Zugang zur sich schnell entwickelnden Welt der Stablecoins erhalten. Der Finanztechnologiekonzern Fiserv plant die Einführung eines Stablecoins und einer Plattform, die von seinen Kunden, zu denen etwa 3.000 regionale und kommunale Banken gehören, genutzt werden könnte, sagten Führungskräfte dem Wall Street Journal.

NOVO NORDISK

soll in einer Frühstudie mit ihrem neuen Abnahmemedikament bei den teilnehmenden Patienten einen höheren Gewichtsverlust erreicht haben als mit derzeitigen Blockbuster-Medikament Wegovy. Das als Amycretin bekannte Medikament soll den Patienten geholfen haben, mehr als 24 Prozent ihres Gewichts zu verlieren, im Vergleich zu durchschnittlich etwa 17 Prozent bei der Wegovy-Behandlung.

PROSUS

hat in seinem abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 dank eines beschleunigten Wachstums und einer guten Entwicklung in seinen E-Commerce-Geschäften ein Umsatzplus verzeichnet. Allerdings hatten Analysten etwas mehr erwartet. Der Umsatz für das am 31. März zu Ende gegangene Geschäftsjahr kletterte auf 6,2 Milliarden US-Dollar von 5,5 Milliarden Dollar im Vorjahr. Analysten hatten dem Konzern einen Umsatz von 6,39 Milliarden Dollar zugetraut.

STELLANTIS

Der neue Stellantis-CEO Antonio Filosa wird auch weiterhin das wichtige Nordamerika-Geschäft des Mehrmarkenkonzerns leiten. Filosa behält seine Rolle als Head of North America and American Brands, wie das Unternehmen am ersten Tag des Managers als CEO mitteilte. Finanzvorstand Doug Ostermann übernehme zusätzlich die Verantwortung für Fusionen und Übernahmen sowie Joint Ventures.

