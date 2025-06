NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 65,80 Euro belassen. Ein möglicher Rückzug aus Russland zu den in der Presse berichteten Bedingungen dürfte die harte Kernkapitalquote (CET1) des italienischen Bankhauses mit rund 0,25 Prozentpunkten belasten, schrieb Marco Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Trotz der niedrigen Bewertung der dortigen Aktivitäten sollte ein solcher Schritt dem Aktienkurs helfen. Allerdings werde die jüngst ausgebaute Beteiligung an der griechischen Alpha Bank die mit einem Russland-Rückzug verbundenen Belastungen nicht ausgleichen./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2025 / 09:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2025 / 09:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0005239360

© 2025 dpa-AFX-Analyser