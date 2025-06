Das Visa Cash App Racing Bulls Formel-1-Team hat Neural Concept, die weltweit führende KI-Plattform für Konstruktionsdesign, eingeführt, um das Fahrzeugdesign des Teams zu beschleunigen und die aerodynamische Leistung durch KI-gestützte, datengesteuerte Engineering-Workflows zu optimieren, die schnellere Designiterationen und fundiertere Entscheidungen ermöglichen.

Visa Cash App Red Bull Racing Bulls and Neural Concept AI F1 vehicle partnership

Die proprietäre Engineering-KI-Plattform von Neural Concept ergänzt die traditionelle numerische Strömungsmechanik (CFD) durch schnelle prädiktive Simulationen. Ingenieure können digitale Zwillinge verwenden, um Tausende von Designvarianten in komplexen "multiphysikalischen" Umgebungen zu bewerten, die reale Streckenbedingungen wie Wind und Temperaturunterschiede nachahmen. So kann VCARB mehr Designs untersuchen und mit jeder Iteration neue Leistungssteigerungen erzielen.

Laurent Mekies, Teamchef von Visa Cash App Racing Bulls, sagte: "In der Formel 1 zählt jede Millisekunde, und Innovationen in der Konstruktionsphase können den Unterschied zwischen der Führung und dem Rückfall ausmachen. Durch die Integration der hochmodernen Engineering-KI von Neural Concept in unsere aerodynamische Entwicklung erreichen wir neue Maßstäbe in Bezug auf Geschwindigkeit und Präzision in unserem Konstruktionsprozess. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, mehr Designvarianten zu untersuchen und uns letztendlich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, wo es darauf ankommt."

Pierre Baqué, CEO und Mitbegründer von Neural Concept, sagte: "Die Formel 1 ist der ultimative Prüfstein für Engineering Intelligence hier werden technische Entscheidungen bis an ihre Grenzen getrieben und jeder Leistungsgewinn zählt. Bei Neural Concept haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, das Engineering mit Deep Learning zu revolutionieren und eine neue symbiotische Zusammenarbeit zwischen menschlichem Fachwissen und der analytischen Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit der KI zu ermöglichen. Diese Partnerschaft mit Visa Cash App Racing Bulls zeigt, wie KI-gesteuerte Design-Workflows wochenlange Iterationen auf wenige Tage verkürzen können, sodass Teams schneller vorankommen, mehr Möglichkeiten ausloten und in der wettbewerbsintensivsten Engineering-Umgebung der Welt die Nase vorn behalten."

Der Plattform von Neural Concept vertrauen mehr als 70 Originalgerätehersteller (OEMs) und Tier-1-Engineering-Teams weltweit, darunter Bosch, General Motors, Airbus und OPmobility, und sie lässt sich nahtlos in die Engineering-Lösungsökosysteme von Partnern wie NVIDIA und Siemens integrieren.

Über Neural Concept

Neural Concept wurde 2018 gegründet und bietet eine führende End-to-End-Plattform, die KI in den Mittelpunkt des Produktentwicklungsprozesses stellt, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Ingenieure Produkte konzipieren, entwerfen und validieren. Die Flaggschiff-Technologie von Neural Concept unterstützt Ingenieurteams mit generativem 3D-Engineering, prädiktiver Analyse und kollaborativen KI-Workflows und hilft Weltklasse-Teams, ihre Entwicklungszeiten um bis zu 75 zu verkürzen und Produkteigenschaften wie Effizienz, Sicherheit, Geschwindigkeit und Aerodynamik zu verbessern. Damit können Ingenieure ihre Arbeit um das Zehnfache beschleunigen. Das Unternehmen arbeitet mit 40 der größten europäischen und asiatischen OEMs und 25 der 100 weltweit führenden Tier-1-Zulieferer zusammen. Neural Concept entstand an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL) und wird von weltbekannten Investoren wie Forestay Capital und D. E. Shaw Group unterstützt: https://www.neuralconcept.com

Visa Cash App Racing Bulls Formel-1-Team:

Mit mehr als 370 Rennstarts ist das italienische Formel-1-Team von Red Bull seit 2006 einer der beständigsten und wichtigsten Wettbewerber in diesem Sport.

Das Team wurde als Scuderia Toro Rosso gegründet und hatte die Aufgabe, zukünftige Champions an den Start zu bringen. Es gelang ihm, eine Generation von Fahrern zu Spitzenkarrieren zu verhelfen, die anschließend Rennen und Weltmeisterschaften in der Formel 1 und darüber hinaus gewannen. Der Erfolg setzte sich nach der Umbenennung des Teams in Scuderia AlphaTauri im Jahr 2020 mit dem Sieg beim Großen Preis von Italien in seiner ersten Saison fort. Mit einer erweiterten Mission, um die größten Preise des Sports zu kämpfen, startet das Visa Cash App Racing Bulls Team in eine neue Ära des Wettbewerbs an der Spitze des Motorsports.

