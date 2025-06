HSBC's strategisches Investment in Token.io beflügelt die Vision des Fintechs

Das europäische Fintech Token.io hat heute bekannt gegeben, dass HSBC nun strategischer Investor ist. Dies bedeutet eine dauerhafte Zusammenarbeit und Konzentration auf die Entwicklung von modernen Lösungen für den Zahlungsverkehr.

Auf der Money2020 Europe wurde das Investment von HSBC bekannt gegeben. Es markiert für Token.io einen wichtigen Meilenstein. Das Unternehmen ist auf Account-to-Account (A2A)-Zahlungsinfrastruktur spezialisiert und arbeitet bereits seit 2019 mit der Bank zusammen, um die Lösung HSBC Open Payments weiterzuentwickeln.

Todd Clyde, CEO von Token.io, kommentierte: "Wir freuen uns über die Vertiefung unserer Partnerschaft mit HSBC. Diese Investition wird nicht nur das Wachstum und die Innovation von Token.io beschleunigen, sondern auch unsere gemeinsame Vision von Pay by Bank vorantreiben: eine Zahlungsmethode für alle, die den Kunden von HSBC überall zugute kommt."

Manish Kohli, Head of Global Payments Solutions bei HSBC, meinte: "Unser Investment in Token.io beweist unser Vertrauen in das Team und die Technologie und unseren festen Glauben an die Rolle des Open Banking für die Transformation des Zahlungsverkehrs sowohl für Unternehmen als auch Kunden."

Mit HSBC's Lösung Open Payments können Kunden direkte Banküberweisungen schnell und sicher über eine externe Plattform abwickeln. Darauf aufbauend will HSBC die Infrastruktur von Token.io für Pay by Bank ausweiten, um Kunden eine sichere, schnelle und bequeme Option für Peer-to-Peer-Zahlungen, Depots und Rückzahlung von Darlehen anzubieten.

Pay by Bank wird unterstützt vom Open Banking und Echtzeitzahlungen. Es verringert die Kosten und die Komplexität des Zahlungsverkehrs. Auch wird die Durchführung für den Kunden einfacher: Sie können direkt über ihr Bankkonto zahlen und die Transaktionen sicher und schnell über ihre Banking App authentifizieren. Token.io 's Lösungen versetzt jeden Kontoinhaber im UK und Europa in die Lage, Pay by Bank zu nutzen.

Dank dieser Vorteile gehen Analysten davon aus, dass drei von vier Europäern 2029 Pay by Bank nutzen werden und dass der Umfang des Zahlungsverkehrs in diesem Jahr um 30 zulegen wird. Bis 2030 wird Pay by Bank in Europa voraussichtlich alle anderen digitalen Zahlungsmethoden ablösen, gefolgt von Wallets.

Token.io hat darüber hinaus Zusagen von weiteren Investoren erhalten, was die Bedeutung des Unternehmens für die Entwicklung der Branche unterstreicht.

Über Token.io

Token.io bietet mit seiner Account-to-Account (A2A)-Infrastruktur für den Zahlungsverkehr Banken, Fintechs, Plattformen und Unternehmen für Zahlungsverkehr einsatzbereite Pay by Bank-Lösungen. Der Vorreiter für A2A-Infrastruktur für den Zahlungsverkehr über Banken zählt drei der größten Finanzinstitute Europas zu seinen Kunden. Auch große Spezialisten für Zahlungsverkehr wie Mastercard, ACI Worldwide und Global Payments arbeiten mit Token.io zusammen.

Über HSBC

HSBC Holdings plc, die Muttergesellschaft von HSBC, hat ihren Hauptsitz in London. HSBC betreut über Niederlassungen in 58 Ländern und Regionen Kunden weltweit. Mit Vermögenswerten in Höhe von US$3.054 Milliarden am 31. März 2025 zählt HSBC zu den weltweit größten Banken.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250604257301/de/

Contacts:

Mediakontakt:

Für HSBC:

Mina Sharma, Senior Media Relations Manager at HSBC

00 44 7837244371

mina.bharat.sharma@hsbc.com

Für Token.io:

Rebecca Richardson

44 (0) 113 350 1922

token@iseepr.co.uk