Apple hat ein seltenes Downgrade kassiert - und auch die Absatzprognosen wackeln. Droht dem iPhone-Giganten ein Abstieg?Apple hat von der Investmentfirma Needham eine seltene Herabstufung kassiert. Analystin Laura Martin senkte das Rating von "Kaufen" auf "Halten" und strich zugleich das Kursziel von 225 US-Dollar auf unbestimmte Zeit. Begründung: eine "relativ hohe Bewertung, zunehmende fundamentale Wachstumsprobleme und steigende Wettbewerbsbedrohungen". "Wir glauben, dass die Apple-Aktie einen Katalysator in Form eines iPhone-Ersatzzyklus braucht, den wir in den nächsten 12 Monaten nicht erwarten", so Martin. Ein Einstieg sei erst wieder bei 170 bis 180 US-Dollar attraktiv. Die Aktie …