München (ots) -- Premiere von "Nobody Is Perfect!" um 21:20 Uhr- Comedy-Trio mit neuen Folgen: "Genial daneben", "Nobody Is Perfect!" und "NightWash"- Immer donnerstags ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+Comedy-Fans aufgepasst: RTLZWEI startet heute den neuen Comedy-Donnerstag und liefert gleich drei gute Gründe zum Einschalten. Ab 20:15 Uhr sorgen neue Folgen des beliebten Klassikers "Genial daneben", die Rückkehr von "NightWash" und die Premiere des brandneuen Formats "Nobody Is Perfect! Wer besser spinnt, gewinnt!" für beste Unterhaltung am Stück. Moderiert von Ariane Alter, stellt sich in "Nobody Is Perfect!" ein prominentes Rate-Trio skurrilen Fragen - mit nur einem Ziel: Ein Kandidatenduo mit der verrücktesten, aber überzeugendsten Antwort zu ködern.Ab heute wird gesponnen, was das Zeug hält: RTLZWEI startet den Comedy-Donnerstag - und damit auch das brandneue Format "Nobody Is Perfect! Wer besser spinnt, gewinnt!". Ab 21:20 Uhr treten Prominente in einem schrägen Quiz-Wettbewerb gegeneinander an, um ein Kandidatenduo mit cleveren, kuriosen und manchmal frei erfundenen Antworten zu überzeugen. Moderiert wird die Show von Ariane Alter, die mit viel Charme und einem Schuss Wahnsinn durch den Abend führt.In "Nobody Is Perfect!" geht es um mehr als nur richtige Antworten. Vielmehr zählt, wer am überzeugendsten spinnt. Stammspieler Hugo Egon Balder und Ilka Bessin bekommen jede Woche prominente Unterstützung - heute unter anderem von Mike Krüger. Für jede richtige Entscheidung winken dem Kandidaten-Duo bis zu 600 Euro - und den Zuschauenden vor allem eins: beste Unterhaltung mit unvorhersehbaren Wendungen!Bereits um 20:15 Uhr startet der Abend mit neuen Folgen der Kult-Show "Genial daneben" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen, Wigald Boning und prominenter Unterstützung im Panel. Nach der Premiere von "Nobody Is Perfect!" geht es ab 22:15 Uhr mit brandheißen Folgen von "NightWash" weiter - Stand-up-Comedy aus dem Waschsalon, mit frischen Talenten und bekannten Namen.Die drei Comedy-Formate gibt es immer donnerstags ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. "Genial daneben" und "Nobody Is Perfect" wird produziert von Constantin Entertainment GmbH. "NightWash" wird produziert von Brainpool TV GmbH.Über "Genial daneben":In der beliebten Comedy-Rateshow stellt Moderator Hugo Egon Balder fünf prominenten Comedians kuriose Fragen aus dem Bereich der Allgemeinbildung, die von Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschickt wurden. Kreativ und witzig kommt die Rategruppe gelegentlich auf die richtige Antwort. Schafft sie es aber nicht, kann sich der Einsender der Frage über einen Geldgewinn freuen.Über "Nobody Is Perfect! Wer besser spinnt, gewinnt!":Nobody is Perfect - die lustige Quiz-Show mit Ariane Alter. Hugo Egon Balder, Ilka Bessin und ein Gast-Promi stellen jeweils eine skurrile Antwortmöglichkeit auf witzige Fragen vor und versuchen diese gegenüber einem Rate-Team als die richtige zu verkaufen.Über "NightWash":"Nightwash" ist die Kult-Comedyshow aus dem Waschsalon! Das mit dem Deutschen Comedypreis als "Beste Stand-Up Show" ausgezeichnete Showformat findet seit über 20 Jahren regelmäßig in einem Kölner Waschsalon statt, ist deutschlandweit erfolgreich auf großer Live-Tour und nun wieder im TV zu sehen.