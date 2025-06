ROTTERDAM, Niederlande, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (LYB) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung eingegangen ist und exklusive Verhandlungen mit AEQUITA über den Verkauf ausgewählter Vermögenswerte aus dem Olefine- & Polyolefinbereich und des damit verbundenen Geschäfts in Europa aufgenommen hat. Die zu veräußernden Standorte waren Teil der zuvor angekündigten europäischen strategischen Bewertung und befinden sich in Berre (Frankreich), Münchsmünster (Deutschland), Carrington (Großbritannien) und Tarragona (Spanien).

"Diese geplante Transaktion ist ein bedeutender Schritt im Rahmen der Transformation von LYB, um unser Kerngeschäft zu erweitern und zu verbessern. Wir verpflichten uns, unsere Anlagen während dieses Prozesses sicher und zuverlässig zu betreiben und werden unsere Kunden, Mitarbeiter und andere wichtige Stakeholder weiterhin unterstützen", sagte Peter Vanacker, Chief Executive Officer von LyondellBasell. "Europa bleibt ein Kernmarkt für LYB, auf dem wir auch nach dieser Transaktion weiter aktiv sein werden, wobei wir uns stärker auf die Wertschöpfung durch den Aufbau einer profitablen Führungsposition bei Kreislauflösungen und erneuerbaren Energien konzentrieren werden."

Zu den Anlagen und Geschäftsbereichen, die von AEQUITA übernommen werden sollen, gehören integrierte und nicht integrierte Standorte des europäischen Olefin- und Polyolefingeschäfts von LyondellBasell sowie unterstützende zentrale Funktionen am Hauptsitz des Unternehmens in Rotterdam und an verschiedenen anderen Standorten. Die Standorte bilden zusammen eine skalierte Plattform für Olefine und Polyolefine, die strategisch günstig in der Nähe eines langjährigen Kundenstamms liegt und Zugang zu wichtigen Infrastrukturen und deren Anbindung bietet.

"Der Erwerb dieser Vermögenswerte von LYB stellt einen weiteren wichtigen Schritt zur Erweiterung unserer industriellen Präsenz dar", sagte Christoph Himmel, geschäftsführender Gesellschafter bei AEQUITA. "Jeder Standort bringt eine starke operative Basis sowie ein hochqualifiziertes und engagiertes Mitarbeiterteam mit. Wir sind zuversichtlich, dass wir ihre Entwicklung unter dem Eigentümeransatz von AEQUITA beschleunigen können. Wir freuen uns darauf, die Teams in unserer Gruppe willkommen zu heißen und gemeinsam mit allen Beteiligten an einem reibungslosen Übergang und dem Aufbau einer starken Plattform für langfristigen Erfolg zu arbeiten."

Die Vereinbarung zwischen LyondellBasell und AEQUITA ist eine Verkaufsoptionsurkunde, in der sich AEQUITA verpflichtet hat, einen im Voraus abgestimmten Kaufvertrag abzuschließen, falls LyondellBasell seine Verkaufsoption ausübt - und zwar nach Abschluss bestimmter Konsultationsverfahren mit dem Betriebsrat.

Der Vollzug der vorgeschlagenen Transaktion wird derzeit in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erwartet, vorbehaltlich des Abschlusses der Informations- und Konsultationsprozesse mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen gemäß den geltenden Gesetzen sowie der Erfüllung der regulatorischen und sonstigen üblichen Vollzugsbedingungen. Citi und J.P. Morgan Securities LLC waren als Finanzberater und Linklaters LLP als Rechtsberater von LyondellBasell tätig.

Telefonkonferenz für Investoren

LYB wird am 5. Juni um 8.00 Uhr EDT eine Telefonkonferenz abhalten. An der Telefonkonferenz werden Chief Executive Officer Peter Vanacker, Chief Financial Officer Agustin Izquierdo, Executive Vice President of Global Olefins and Polyolefins and Refining Kim Foley und Head of Investor Relations Dave Kinney teilnehmen.

Die gebührenfreie Einwahlnummer in den USA lautet 877-660-6853 und 201 689-8029 außerhalb der USA oder CallMe link.

Die Folien zu dieser Telefonkonferenz sind unter https://investors.lyondellbasell.com/events-and-presentations/ verfügbar.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird von Donnerstag, den 5. Juni um 13:00 Uhr EDT bis 5. Juli verfügbar sein. Die Einwahlnummern für die Aufzeichnung sind +1 (877) 660-6853 (USA) und +1 (201) 612-7415 (gebührenpflichtig). Der Passcode für beide Nummern lautet 13754240.

Über LyondellBasell

Wir sind LyondellBasell - ein führendes Unternehmen der globalen Chemieindustrie, das Lösungen für ein nachhaltiges Leben im Alltag entwickelt. Durch fortschrittliche Technologien und gezielte Investitionen ermöglichen wir eine kreislauforientierte und kohlenstoffarme Wirtschaft. Bei allem, was wir tun, sind wir bestrebt, Werte für unsere Kunden, Investoren und die Gesellschaft zu schaffen. Als einer der weltweit größten Hersteller von Polymeren und führend in der Polyolefintechnologie entwickeln, produzieren und vermarkten wir hochwertige und innovative Produkte für Anwendungen, die von nachhaltigem Transport und Lebensmittelsicherheit bis hin zu sauberem Wasser und hochwertiger Gesundheitsversorgung reichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lyondellbasell.com oder folgen Sie @LyondellBasell auf LinkedIn.

Über AEQUITA

AEQUITA ist eine in München ansässige Industriegruppe, die in Sondersituationen investiert - darunter Unternehmensausgliederungen, Nachfolgeregelungen und Transformationen in ganz Europa. Das aktuelle Portfolio erwirtschaftet einen Umsatz von über 3,5 Milliarden Euro. Mit einer starken Kapitalbasis, unternehmerischem Know-how und einem partnerschaftlichen Ansatz konzentriert sich AEQUITA auf den Erwerb und die langfristige Wertsteigerung von Unternehmen, die von ihrem operativen Engagement profitieren können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aequita.com.

Medienanfragen LYB Global

LyondellBasell Media Relations

Telefon: +1-713-309-7575

E-Mail: mediarelations@lyondellbasell.com

Oder:

Medienanfragen LYB Europa

Robert Kleissen, External Affairs Europe

Telefon: +31-6-273-573-98

E-Mail: robert.kleissen@lyondellbasell.com

Medienanfragen

Simon Schulz, Partner

Telefon: +49-89-2620-4840-0

Email: contact@aequita.com