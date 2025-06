© Foto: Frank Molter - dpa

Thyssenkrupp will seine milliardenschwere U-Boot-Sparte TKMS noch 2025 an die Börse bringen. Die Aktionäre sollen 49 Prozent direkt ins Depot bekommen - das Auftragsbuch ist bis 2040 voll. Thyssenkrupp macht ernst mit dem geplanten Börsengang seiner Marinesparte. Bis zu 49 Prozent der Anteile an der Tochtergesellschaft TKMS sollen abgespalten und direkt in die Depots der Aktionäre wandern. "Die neue Holding-Gesellschaft der TKMS, an der die Aktionäre der Thyssenkrupp AG im Zuge der Abspaltung zu 49 Prozent beteiligt sein werden, soll an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Börsenhandel zugelassen werden", erklärte Konzernvorstand Volkmar Dinstuhl am Mittwoch auf einem Firmenevent in Kiel. …