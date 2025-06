Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem vorsichtigen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter in den grünen Bereich gearbeitet. Gegen 12:30 wurde der Leitindex mit rund 24.375 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Von der Spitze der Kursliste grüßte Bayer. Die Aktie des Pharmakonzerns durfte sich über eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs freuen.



"Dass die Pessimisten an den europäischen Aktienmärkten vollends aufgegeben haben, lässt sich an dem neuen Rekordkursniveau im Dax erkennen", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Im heutigen Handelsverlauf könnte der deutsche Aktienindex bis zu dem Kursniveau von 24.400 Punkten heranlaufen. Das Handelsvolumen bleibt weiterhin relativ dünn, dennoch sorgen vereinzelte Käufe bei z.B. den Aktien von Bayer, Heidelberg Materials, Daimler Truck und Fresenius für die notwendigen Impulse."



"Die Investoren warten jedoch vorerst auf die Zinsentscheidung der EZB und halten sich auch auf der Hauptseite tendenziell zurück. Das weitere Kurspotenzial im Dax wird zusehends knapper und es braucht schon sehr viel Phantasie, um auf dem aktuellen Kursniveau noch ein hinnehmbares Chance-Risiko-Verhältnis im Dax lokalisieren zu können", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1425 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8753 Euro zu haben.





