Die Thyssenkrupp-Aktie steht seit der Bekanntgabe der neuen Strategie weiterhin im Mittelpunkt. Am Donnerstag entwickelt sie sich uneinheitlich und steht aktuell bei 8,62 €. Was bedeutet die Neuausrichtung für den weiteren Kursverlauf? Konzernabspaltungen geplant Den bisherigen Konzernverbund wird es zukünftig nicht mehr geben. In einer Pressemitteilung Ende Mai stellte der Essener Konzern seine neue Strategie vor. Thyssenkrupp Nucera machte den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...