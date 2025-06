Deutliche Aufschläge von rund fünf Prozent verzeichnet heute Vormittag die Aktie des deutschen Biosimilar-Spezialisten Formycon: Der SDAX-Wert profitiert von der Meldung, dass Formycon sein Biosimilar "Ranivisio" für das Augenmedikament "Lucentis" in Brasilien vermarkten darf. Die Einführung in dem größten Gesundheitsmarkt Südamerikas ist für das vierte Quartal 2025 vorgesehen. Weitere Zulassungen und Produkteinführungen in Mittel- und Südamerika plant das Unternehmen aus der Nähe von München bis ...

