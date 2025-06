Die Aktie von Siemens Energy bleibt auf der Erfolgsspur. Nach Einschätzung der Deutschen Bank ist ein Ende des Höhenflugs nicht in Sicht. Analyst Gael de-Bray hat in einer aktuellen Studie das Kursziel von zuvor 82 auf jetzt 95 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt.Nach aktuellem Stand(Kurs um 12:30 Uhr: 88,88 Euro) entspricht dies einem Potenzial von knapp sieben Prozent. Mehrere Kurstreiber sieht der Analyst bereits am Horizont: Das Unternehmen sei bestens positioniert, um von einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...