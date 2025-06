Der DAX hat gestern lange Zeit einen Handelstag nach Maß erlebt. Sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag verzeichnete er neue Rekorde. Allerdings war der Leitindex zeitweise auch unter Druck geraten. Heute deuten sich zum Start leichte Verluste an. Der DAX muss jede Menge Impulse aus den USA verarbeiten. Bei ...