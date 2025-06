NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Benjamin Jackson in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einer Gesprächsrunde mit dem Vertriebschef der Franzosen. Das Management bleibe enthusiastisch hinsichtlich des umfangreichen Potenzials des Antikörpers Amlitelimab über die Kernindikation Atopische Dermatitis hinaus./rob/ag/edh



