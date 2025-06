Hochgradiges Kupfer im Fokus: Axo Copper nutzt frisches IPO-Geld für 15.000 Meter Folgebohrungen auf La Huerta

Anzeige / Werbung Gestern erst ging der Kupferexplorer Axo Copper an die Börse in Toronto, heute schon meldet man ehrgeizige Bohrpläne! Unmittelbar nach dem erfolgreichen Börsengang, der Axo Copper Corp. (TSXV:AXO) 11,5 Mio. CAD frisches Kapital in die Kasse gebracht hat, startet das Unternehmen ein 15.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf seinem Kupferprojekt La Huerta in Jalisco (Mexiko). Es handelt sich um die umfangreichsten Bohrungen auf dem Projekt bis dato. In der Vergangenheit wurden bei Diamantbohrungen in La Huerta insgesamt 11.441 Meter gebohrt. Der frühere Konzessionsinhaber hat im Jahr 2020 Bohrungen über 7.232 Meter (61 Bohrlöcher) abgeschlossen. Die Bohrkerne aus diesem Programm wurden geborgen und zur Verifizierung erneut untersucht. Axo Copper selbst hat Ende 2023 mit der Phase I der Bohrungen begonnen und 4.209 Meter (28 Bohrlöcher) abgeschlossen. Aktuell befindet sich eine Bohranlage vor Ort und beginnt mit den ersten Bohrlöchern, die auf den Haupttrend La Huerta ("LHT") rund um die Zone Las Marias abzielen. Jonathan Egilo, President und CEO, kommentierte: "Das bevorstehende Bohrprogramm wird das bislang größte und ehrgeizigste in La Huerta sein, da wir die hervorragenden hochgradigen Ergebnisse aus früheren Programmen ausbauen und gleichzeitig in unserem weitgehend unerforschten Landpaket nach neuen Entdeckungen in der Region suchen wollen." Das aktuelle Phase-II-Bohrprogramm von Axo Copper soll an die Erfolge der früheren Bohrungen anknüpfen und diese ausbauen. Ausgewählte Ergebnisse aus dem historischen Programm von 2020 umfassen Bohrung C-001 mit einem Abschnitt von 13,7 Metern mit einem Kupfergehalt von 5,03 % und G-008 mit einem Abschnitt von 9,50 Metern mit einem Kupfergehalt von 6,63 %. Die Ergebnisse des Phase-I-Programms von Axo umfassten LHCC-23-023, das 15,4 Meter mit einem Kupfergehalt von 3,86 %, einschließlich 7,6 Meter mit einem Kupfergehalt von 7,37 %, durchteufte, sowie LHCC-23-022, das 8,9 Meter mit einem Kupfergehalt von 5,87 %, einschließlich 3,7 Meter mit einem Kupfergehalt von 13,45 %, ergab. Jetzt mehr erfahren: Axo Copper nutzt frisches IPO-Geld für 15.000 Meter Folgebohrungen auf La Huerta

