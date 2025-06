© Foto: Stephen Shaver/ZUMA Press Wire/dpa

Die Aktie des US-Lebensmittelhändlers Kroger hat in den vergangenen Monaten einen empfindlichen Rückgang erlebt, woraus sich nun Chancen für Anleger ergeben könnten. Nach einem Anstieg zu Jahresbeginn 2025 fiel der Kurs von 72,98 US-Dollar im April auf zuletzt 66,34 US-Dollar: Dieser Verlust muss aber nicht unbedingt Schwäche bedeuten. Konsumgüterwerte wie Kroger schneiden in Zeiten von Marktturbulenzen gut ab, verlieren jedoch an Zugkraft, wenn die Märkte wieder optimistischer werden. Der Rückgang der Kroger-Aktie geht nicht mit einer Reduktion der Gewinnprognosen einher. Analysten haben ihre Schätzungen während des Kursrückgangs nicht gesenkt, was darauf hindeuten könnte, dass die …