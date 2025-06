© Foto: Haberdoedas auf Unsplash

Gegenüber dem Jahreswechsel notieren die Anteile von Novo Nordisk noch immer mit einem Minus von 16 Prozent. Damit liegen sie sowohl hinter der Aktie des Konkurrenten Eli Lilly (-0,8 Prozent) als auch der Gesamtmarktentwicklung zurück. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Die vor einigen Wochen angelaufene Erholung macht technisch einen immer besseren Eindruck - wer noch nicht eingestiegen ist, hat jetzt noch immer die Chance dazu.

Novo Nordisk: So steht's jetzt um die Aktie

Enttäuschende Studiendaten zum Abnehmpräparat der nächsten Generation und eine aus dem Ruder gelaufene Unternehmensbewertung haben für einen schwachen Jahresauftakt der Aktie von Novo Nordisk gesorgt, nachdem schon die zweite Hälfte des vergangenen Jahres von anhaltenden Verlusten geprägt war. Gegenüber ihrem Allzeithoch haben die Anteile zwischenzeitlich fast zwei Drittel an Wert verloren.

Dadurch ist die Bewertung aber wieder attraktiv geworden, was in den vergangenen Wochen für Kaufinteresse gesorgt hat. Der Aktie ist eine Erholung gelungen. Anlegerinnen und Anleger die frühzeitig aufgesprungen sind, können sich über Gewinne von bereits +50 Prozent freuen. Abgefahren ist der Zug damit jedoch noch nicht, denn technisch spricht einiges für eine Fortsetzung der Kurserholung, wie der Blick in den Chart zeigt:

Das Blatt hat sich gewendet

Die anhaltenden Verluste der vergangenen Monate haben das Chartbild zunächst erheblich eingetrübt. Vor allem das Unterschreiten der 200-Tage-Linie hat den langfristigen Aufwärtstrend mit einem großen Fragezeichen versehen. Zwischenzeitliche Erholungsversuche scheiterten dann bereits an der 50-Tage-Linie.

Nach ersten bullishen Divergenzen konnten die Käuferinnen und Käufer bei rund 60,00 US-Dollar das Blatt zu ihren Gunsten wenden. Inzwischen hat sich die Aktie aufgrund anhaltenden Kaufinteresses um 20 Prozent verteuert. Außerdem wurde die 50-Tage-Linie zurückerobert, was ein erstes prozyklisches Kaufsignal ist.

Technische Indikatoren liefern Kaufsignale

Begleitet wurde die Kurserholung durch Aufwärtstrends in der technischen Indikation. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD konnten sich ebenfalls verbessern, womit die Erholung der Aktie technisch bestätigt ist, was für die Nachhaltigkeit des jüngsten Kursanstieges spricht.

Dabei hat der MACD ein weiteres Kaufsignal geliefert, denn dieser ist über die Nulllinie zurückkehrt, was einen Aufwärtstrend der Aktie anzeigt. Dieses Bild wird abgerundet durch einen starken, aber nicht überkauften RSI sowie die zurückgewonnene Marke von 70 US-Dollar, die nun als Unterstützung dienen dürfte.

Auch die Abwärtstrendlinie wurde überwunden. Das ergibt insgesamt einen sehr bullishen Gesamteindruck. Ohne Fehl und Tadel ist der Chart jedoch nicht, denn kurzfristig ist es zu einem steigenden Keil gekommen. Dieser birgt die Gefahr eines Ausbruchs nach unten. Mit Blick auf die technische Indikation ist das derzeit jedoch der unwahrscheinlichere Fall als eine Bewegung zur Oberseite.

Jede Menge Luft nach oben

An Platz nach oben fehlt es der Novo-Nordisk-Aktie aktuell nicht. Die nächsten Widerstände liegen im Bereich von 80 und 90 US-Dollar. Außerdem gilt es mittelfristig noch die Kurslücke bei knapp 103 US-Dollar zu schließen, doch auf dem Weg dorthin wäre zunächst die 200-Tage-Linie zu überwinden, die aktuell bei 94,72 US-Dollar verläuft.

Zur Unterseite gilt es für die Bullen, um die Chancen einer anhaltenden Kurserholung nicht zu vereiteln, die 50-Tage-Linie zu verteidigen. Neue Tiefs unterhalb von 60 US-Dollar sollten ebenfalls vermieden werden, da diese neue Verkaufssignale bedeuten würden.

Fazit: Die Erholung dürfte anhalten!

Solche dürften jedoch durch die wieder attraktive Bewertung der Aktie verhindert werden: Für das laufende Geschäftsjahr ist Novo Nordisk mit dem 17,6-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet, das liegt im Branchendurchschnitt. Der direkte Mitbewerber Eli Lilly kommt hingegen auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35,1. Demgegenüber bietet Novo Nordisk also einen gewaltigen Bewertungsvorteil. Auch die Dividendenrendite von 3,2 Prozent ist ein starkes Argument für die Aktie.

Angesichts der attraktiven Bewertung sowie der technisch vielversprechenden Ausgangslage dürfte die Novo-Nordisk-Aktie daher vor weiteren Kursgewinnen stehen. Wer sich das innovative und forschungsstarke Unternehmen ins Depot legen möchte, kann das auf dem aktuellen Niveau bedenkenlos tun.

Jetzt bis Weihnachten fast 150 Prozent rausholen!

Risikoaffine Anlegerinnen und Anleger können die zu erwartende Erholung auch hebeln. Die Chance auf einen Auszahlungsbetrag von 1,75 Euro und damit die Chance auf bis zu 146,5 Prozent bietet der Discount-Optionsschein VC8YAL.

VC8YAL verfügt über einen Basispreis von 70,00 US-Dollar. Angerechnet werden Kursgewinne bis zur Kappungsgrenze von 90,00 US-Dollar. Daraus ergibt sich bis zum Laufzeitende am 19. September folgendes beispielhaftes Auszahlungsprofil:

Doch Vorsicht: Sollte Novo Nordisk zum Laufzeitende unterhalb von 70,00 US-Dollar notieren, verfällt VC8YAL wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Um diese zu minieren, sollte die Position vorzeitig verkauft werden, wenn die Aktie nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter die 50-Tage-Linie beziehungsweise unter die bei 60 US-Dollar verlaufende Unterstützung gefallen ist.

Gastautor: Max Gross

