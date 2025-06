thyssenkrupp setzt zum großen Sprung an die Börse an und will seine Marine-Tochter TKMS teilweise an Aktionäre abgeben. Jetzt gibt das Unternehmen die genaue Anteilsverteilung bekannt. Der geplante Börsengang könnte den Unternehmenswert erheblich steigern, da die Rüstungsindustrie derzeit boomt. Eine technische Analyse der Aktie durch INDEX RADAR sieht kurzfristig jedoch wenig Raum für Kursgewinne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...