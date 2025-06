Die Aktie der Allianz SE verharrt weitgehend unbewegt, während das Unternehmen einen klaren Kurswechsel in seiner Glasfaserstrategie vollzieht. Gleichzeitig prüft der Versicherungskonzern mit dem möglichen Kauf von Capital Four eine Stärkung seines Asset-Management-Geschäfts. Stabile Aktienentwicklung trotz Umstrukturierungen im Infrastrukturbereich Am 5. Juni 2025 zeigt sich die Allianz-Aktie (WKN: 840400) mit einem leichten Plus von 0,26 Prozent auf 353,80 Euro nahezu unverändert gegenüber dem Vortag. Damit reiht sich das Papier des Münchener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...