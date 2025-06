Neue Forschungsergebnisse zeigen, wie Lebensmittel- und Getränkemarken Innovationen für Millionen von Menschen mit sensorischen und ernährungsphysiologischen Herausforderungen vorantreiben können

IFF (NYSE: IFF), ein Weltmarktführer in den Bereichen Nahrungsmittel, Getränke sowie Gesundheit und Wohlbefinden, hat einen neuen Bericht veröffentlicht, der zeigt, wie der schnell wachsende GLP-1-Verbrauchermarkt das Sinneserlebnis und die Nährstoffbedürfnisse im Zusammenhang mit Essen und Trinken neu gestaltet. Der Bericht vermittelt, wie Nahrungsmittel- und Getränkehersteller dieses aufstrebende Verbrauchersegment durch Produkte, die ihren sich entwickelnden Vorlieben entsprechen, besser unterstützen können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250604235293/de/

"IFF stärkt unsere Kunden, um die nächste Welle der Nahrungsmittel- und Getränkeinnovationen über traditionelle Formulierungen hinaus voranzutreiben. Hierzu gehört auch, den GLP-1-Verbrauchern dabei zu helfen, die von ihnen gewünschten Auswahlmöglichkeiten zu finden", so Erik Fyrwald, IFF CEO. "Wir wollen die Freude am Essen und Trinken zurückbringen, indem wir gesündere und wohlschmeckendere Ernährungsoptionen für alle Verbrauchersegmente, einschließlich der GLP-1-Nutzer anbieten."

Trennung auf drei Ebenen

Trotz des rasanten Anstiegs des GLP-1-Medikamentenkonsums erfüllen die meisten Lebensmittel und Getränke die Bedürfnisse dieser Verbraucher nicht oder passen sich an die Art und Weise an, wie sie heute Essen erleben. IFF hat eine Diskrepanz auf drei Schlüsselebenen festgestellt:

Ernährungsphysiologisch: GLP-1-Nutzer essen weniger, verlangen aber mehr von jedem Bissen und Schluck. Sie benötigen nährstoffreiche, kleinere Portionen, die effizient Protein, Fasern und Flüssigkeitszufuhr ohne überwältigende Aromen bieten. Sensorisch: 85% der GLP-1-Verbraucher berichten über signifikante Veränderungen bei ihren Essens- und Getränkevorlieben. Zu den häufigen Abneigungen gehören fetthaltige Lebensmittel, Süßigkeiten, Feinkost, Kaffee und Alkohol. Trockene, klebrige oder dichte Texturen werden ebenfalls häufig abgelehnt. Emotional: Viele Verbraucher erleben ein verändertes Verhältnis zu Lebensmitteln eines, das ein Gefühl des Verlusts, eine soziale Störung und die Suche nach neuer Bedeutung in der Ernährung beinhalten kann.

Verständnis der GLP-1-Verbraucherpersönlichkeiten

IFF befindet sich in der Anfangsphase der Erkundung der GLP-1-Verbrauchersegmentierung, um Marken zu unterstützen, über einen Einheitsansatz, der auf Empathie, Spezifität und langfristiger Relevanz basiert, hinauszugehen. Der aktuelle Ausblick des Unternehmens führt Verbraucherpersönlichkeiten (Personas) ein, die sich voraussichtlich im Laufe der Zeit weiterentwickeln werden:

Health Hacker Holly : Proaktiv, datengesteuert und auf Langzeit-Wellness fokussiert, erachtet sie GLP-1 als Teil einer umfassenderen biologischen Optimierungsreise. Sie sucht funktionale Vorteile in Formaten, wie Proteinriegel, Smoothies und angereicherten Feuchtigkeitsmischungen, die hochwertiges Protein, zusätzliche Ballaststoffe und Verdauungsförderung priorisieren.

: Proaktiv, datengesteuert und auf Langzeit-Wellness fokussiert, erachtet sie GLP-1 als Teil einer umfassenderen biologischen Optimierungsreise. Sie sucht funktionale Vorteile in Formaten, wie Proteinriegel, Smoothies und angereicherten Feuchtigkeitsmischungen, die hochwertiges Protein, zusätzliche Ballaststoffe und Verdauungsförderung priorisieren. Remedy Reacher Ron : Zur Bewältigung häufiger chronischer Erkrankungen wie Diabetes nutzt er GLP-1, um seine Gesundheit wiederzuerlangen und erachtet Nahrung sowohl als Medizin als auch als Erhaltungsmaßnahme. Er sucht nach nährstoffreichen Snacks und darmfreundlichen Optionen im Einklang mit ärztlicher Anleitung und favorisiert Essenssets und niedrig glykämische Shakes.

: Zur Bewältigung häufiger chronischer Erkrankungen wie Diabetes nutzt er GLP-1, um seine Gesundheit wiederzuerlangen und erachtet Nahrung sowohl als Medizin als auch als Erhaltungsmaßnahme. Er sucht nach nährstoffreichen Snacks und darmfreundlichen Optionen im Einklang mit ärztlicher Anleitung und favorisiert Essenssets und niedrig glykämische Shakes. Glow Getter Gail: Transformationsorientiert und fokussiert auf Lifestyle und ihr Selbstbild, verlangt sie nach Essen, das mit ihren Zielen und ihrer Identität übereinstimmt ehrgeizig und dennoch zugänglich und mit "Glow-Up"-Appeal. Sie strebt nach portionierten Genüssen, die Schönheit fördernder Ernährung und genussvollen Geschmacksrichtungen in Formaten wie Smoothies, funktionelle Wasser und gemeinsam nutzbare Leckereien.

Der Ausblick umreißt darüber hinaus, wie sich die Bedürfnisse jeder GLP-1-Persona hinsichtlich Essen und Trinken mit der Zeit entwickeln. In der ersten Behandlungsphase benötigen Verbraucher Unterstützung bei der Bewältigung kleinerer Portionsgrößen und der Nebenwirkungen von Medikamenten. Die Übergangsphase konzentriert sich auf die Verhinderung von Regression und erfordert flexible Portionsgrößen und Optionen für die Geschmacksintensität, die sich an wechselnde Gelüste anpassen. In der "für immer"-Phase sind die Verbraucher bestrebt, ihre neuen Routinen durch gewohnheitsbildende Formate für den täglichen Gebrauch, Nährstoffanreicherung und vorportionierte, hoch sättigende Lebensmittel aufrechtzuerhalten.

Empathiebasierte Innovationen vorantreiben

IFF hat einen umfassenden Rahmen eingeführt, um Lebensmittel- und Getränkehersteller bei der Bewältigung der komplexen sensorischen und ernährungsphysiologischen Bedürfnisse von GLP-1-Konsumenten zu unterstützen. Der Rahmen soll sowohl die Neuformulierung bestehender Produkte als auch die Entwicklung neuer Angebote bei der Bewältigung von Herausforderungen wie der Erhaltung der Muskelmasse, der Sättigung, dem digestiven Support und sensorischen Präferenzen leiten. Um praktische Anwendungen zu veranschaulichen, hat IFF eine Reihe von KI-verfeinerten, verbrauchergetesteten Produktkonzepten entwickelt, die zeigen, wie Hersteller ihr Portfolio für diesen schnell expandierenden Markt optimieren können.

Für weitere Informationen laden Sie bitte den 2025 GLP-1 Consumer Opportunity Outlook hier herunter, um tiefere Einblicke und konsumententestete Konzepte zu gewinnen.

Willkommen bei IFF

Bei IFF (NYSE: IFF), einem Weltmarktführer in den Bereichen Nahrungsmittel, Getränke, Gesundheit, Biowissenschaften und Düfte, Wissenschaften und Kreativität sind wir bereit, wesentliche Lösungen für eine bessere Welt zu schaffen von globalen Ikonen bis hin zu unerwarteten Innovationen und Erlebnissen. Mit der Schönheit der Kunst und der Präzision der Wissenschaft sind wir ein internationales Kollektiv von Denkern, die mit Kunden zusammenarbeiten, um Düfte, Geschmäcker, Erlebnisse, Zutaten und Lösungen für Produkte, nach denen die Welt verlangt, einzubringen. Gemeinsam werden wir mehr Gutes für die Menschen und den Planeten vollbringen. Weitere Informationen erhalten Sie auf iff.com, X (Twitter), Facebook, Instagram und LinkedIn.

2025 by International Flavors Fragrances Inc. (IFF). IFF, das IFF Logo und alle Marken und die durch SM oder gekennzeichneten Dienstleistungsmarken befinden sich im Besitz von IFF oder von Tochtergesellschaften von IFF, soweit nicht anders vermerkt. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250604235293/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter:

Paulina Heinkel

Tel..: 332.877.5339

Media.request@iff.com



Ansprechpartner für Investoren:

Michael Bender

Tel.: 212.708.7263

Investor.Relations@iff.com