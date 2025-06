Capcom etabliert eine völlig neue IP mit dem Ziel, langfristiges Wachstum zu fördern

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) hat heute bekannt gegeben, dass PRAGMATA, ein mit Spannung erwartetes, völlig neues IP, im Jahr 2026 veröffentlicht werden soll.

PRAGMATA Key Art

PRAGMATA ist ein Science-Fiction-Action-Adventure-Spiel, das auf dem Mond in einer nahen Zukunft spielt. Im Spiel erleben zwei faszinierende Protagonisten der Raumanzug-tragende Hugh und die Androidin Diana ein Abenteuer, das durch ein einzigartig spannendes, strategisches Gameplay besticht. Zusätzlich zu seinen bestehenden Franchises stellt Capcom spezielle Ressourcen für die Entwicklung völlig neuer IPs bereit und entwickelt PRAGMATA mit dem Ziel, es als neue Marke zu etablieren. Das Unternehmen plant, in Zukunft weitere Informationen zum Inhalt des Spiels und zum Veröffentlichungstermin bekannt zu geben.

Capcom ist weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller Nutzer zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung nutzt, um äußerst unterhaltsame Spielerlebnisse zu schaffen.

