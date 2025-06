Die Kursentwicklung bei den Energieriesen Shell und TotalEnergies bleibt weitgehend unspektakulär. Indes gab es einen Tausch-Deal der beiden Konzerne in Brasilien. So zieht sich TotalEnergies aus dem brasilianischen Offshore-Feld Gato do Mato zurück und veräußert dabei seinen Anteil an Shell. Im Gegenzug stärken die Franzosen ihre Position im benachbarten Förderfeld Lapa.So hält TotalEnergies künftig eine um drei Prozentpunkte höhere Beteiligung von nun 48 Prozent. Shells Beteiligung an diesem Feld ...

