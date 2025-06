© Foto: © 2023 NVIDIA Corporation

Nvidia steht wieder im Zentrum des KI-Booms und Analysten erwarten eine neue Rallye, getrieben von steigender Chip-Nachfrage und ehrgeizigen Zukunftsplänen.Nvidia steht nach Einschätzung von Daiwa Capital Markets erneut im Mittelpunkt des KI-Booms und könnte seinen Höhenflug fortsetzen. Die japanische Investmentbank hat das Kursziel für die Aktie des US-Chipherstellers nach den überzeugenden Quartalszahlen deutlich von 115 auf 165 US-Dollar angehoben - das entspricht einem Potenzial von rund 16 Prozent. "Nvidia ist zurück am Steuer", schrieb Analyst Louis Miscioscia in einer aktuellen Notiz. "Das Unternehmen profitiert von einer Vielzahl an Wachstumsimpulsen, allen voran der stark …