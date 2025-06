Auf der mwb New Food Conference betonte Rebecca Weigl, stellvertretende Leiterin Investor Relations bei GEA, das strategische Wachstum des Unternehmens im Geschäftsbereich New Food - trotz kurzfristiger makroökonomischer Gegenwinde. Bis 2030 strebt GEA einen jährlichen Auftragseingang von über 400 Mio. Euro im Food-Bereich an, angetrieben durch seine Full-Line-Technologieführerschaft in den Bereichen Fermentation, Zellkultivierung und pflanzenbasierte Verarbeitung. Im Rahmen des "Mission 30"-Plans verfolgt GEA das Ziel eines organischen Umsatzwachstums von über 5 % pro Jahr, einer EBITDA-Marge von 17-19% und einer Kapitalrendite (ROCE) von über 45%. Diese Ziele werden durch Effizienzsteigerungen und stark wachsendes Servicegeschäft unterstützt. Mit einem steigenden Free Cashflow und einer erwarteten Cash Conversion Rate von über 60% bis 2030 gibt GEA zudem Kapital an die Aktionäre zurück - durch ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 400 Mio. Euro sowie eine Dividendenrendite von 50%. Auch wenn die Aussichten solide und der Fahrplan glaubwürdig sind, sehen die Analysten vieles bereits im aktuellen Kurs eingepreist. Daher vergeben sie ein HALTEN-Rating mit einem aktualisierten fairen Wert von 61,00 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/GEA%20Group%20AG





