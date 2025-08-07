Die Aktie des Anlagenbauers GEA Group setzt ihre beeindruckende Rekordrally fort. Am Donnerstag kletterte der MDAX-Wert in Spitze um rund drei Prozent auf ein neues Allzeithoch. Verantwortlich dafür waren die jüngsten Quartalszahlen, welche einmal mehr überzeugten. Schon bald könnte GEA sogar in die erste Börsenliga aufsteigen.Seit Jahresbeginn beläuft sich das Plus auf fast 35 Prozent und damit deutlich mehr als der Zuwachs des MDAX insgesamt. Auch im Fünfjahresvergleich kann sich die Performance ...Den vollständigen Artikel lesen ...
