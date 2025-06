EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Veränderungen im Vorstand



06.06.2025 / 14:20 CET/CEST

Düsseldorf, 6. Juni 2025: Der Aufsichtsrat hat am 6. Juni 2025 Herrn Andreas Fleischmann mit Wirkung zum 1. Januar 2026 für eine Dauer von vier Jahren zum Vorstand der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft bestellt. Des Weiteren soll Herr Dr. Ulrich Reidel zeitnah in den Vorstand der Gesellschaft aufrücken. Er erhält einen Drei-Jahres-Vertrag. Seine Bestellung steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen Genehmigung der Aufsicht. Andreas Fleischmann, der aktuell als Geschäftsführer eines Private Equity Fonds tätig ist, war zuvor über viele Jahre Mitglied des Vorstands der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG und dort für Finanzmärkte, Organisation und IT verantwortlich. Weitere berufliche Stationen beinhalteten eine mehrjährige Tätigkeit im Vorstand der Kommunalkredit Austria AG sowie eine langjährige Tätigkeit in leitender Funktion im Handel der Bank Austria Creditanstalt AG / UniCredit Bank AG. Nach seiner Bestellung wird Andreas Fleischmann insbesondere die Bereiche Handel, Business Development, Treasury, Recht und Personalwesen verantworten, welche aktuell von den Vorständen Torsten Klanten bzw. Werner Wegl geführt werden. Dr. Ulrich Reidel ist im Unternehmen bereits seit März 2025 als CTO/CIO tätig. Zuvor bekleidete er diese Funktion jeweils über mehrere Jahre bei der Baader Bank AG sowie der SüdLeasing GmbH und SüdFactoring GmbH, die Teil der LBBW-Gruppe sind. Zudem war Dr. Ulrich Reidel Abteilungsleiter für Projekt- und IT-Controlling bei der Börse Stuttgart GmbH. Nach seiner Bestellung wird Dr. Ulrich Reidel den Bereich IT verantworten und soll ab dem Jahreswechsel zusätzlich die Wertpapierabwicklung und das Projektmanagement bei Lang & Schwarz übernehmen. Torsten Klanten, dessen Vorstandsdienstvertrag zum 31. Dezember 2025 ausläuft, hat sich entschieden, keine neue Amtszeit anzustreben, um sich künftig verstärkt persönlichen Projekten und der Familie zu widmen. Er soll Lang & Schwarz nach Möglichkeit in beratender Funktion erhalten bleiben. Die Gesellschaft und er werden sich hierzu austauschen. Werner Wegl wird sein Vorstandsamt zum Jahresende im besten gegenseitigen Einvernehmen ebenfalls niederlegen, um sich beruflich neuen Herausforderungen zu widmen. Die neuen Vorstände werden mit Oliver Ertl zusammenarbeiten, der unverändert als Risikovorstand namentlich für die Bereiche Finanzen und Organisation, Compliance und Innenrevision verantwortlich ist. Der Aufsichtsrat dankt Torsten Klanten und Werner Wegl ausdrücklich für die stets vertrauensvolle, engagierte und erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Beide haben in ihrer Amtszeit wesentliche Beiträge zu der sehr erfreulichen Entwicklung der Gesellschaft geleistet und in einer herausfordernden Zeit die Zukunftsfähigkeit von Lang & Schwarz gestärkt. Für die Zukunft wünschen der Aufsichtsrat und das gesamte Lang & Schwarz Team Torsten Klanten und Werner Wegl sowohl persönlich als auch beruflich weiterhin viel Erfolg und alles Gute.



