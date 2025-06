Original-Research: Lang & Schwarz AG - von East Value Research GmbH



19.06.2025 / 06:30 CET/CEST

Einstufung von East Value Research GmbH zu Lang & Schwarz AG Unternehmen: Lang & Schwarz AG ISIN: DE000LS1LUS9 Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage Empfehlung: KAUFEN seit: 19.06.2025 Kursziel: EUR 26,30 Kursziel auf Sicht von: 12-Monaten Letzte Ratingänderung: Analyst:

Lang & Schwarz (LuS) ist einer der größten Player im außerbörslichen Handel in Deutschland. Die Lang & Schwarz Exchange, an der LuS als Market Maker fungiert, listet >30.000 Aktien, Anleihen, ETFs, ETCs, ETNs und Fonds. Über ca. 20 Handelspartner aus der DACH-Region, darunter der europäische Nr 1 Neobroker Trade Republic, werden >25 Mio. Kunden bedient. LuS ist auch ein Emittent von eigenen Optionsscheinen und Zertifikaten in der DACH-Region, u.a. der sehr beliebten Wikifolio-Endloszertifikate (an deren Eigentümerin Wikifolio AG ist LuS mit 5% beteiligt). Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens liegen in der hohen Qualität des Kundenservice, innovativen Eigenemissionen sowie in effizienten Handelssystemen. In 2020-2024 hat sich der Nettogewinn von LuS mehr als verdoppelt. Wir glauben, dass das Marktpotenzial des Unternehmens weiterhin signifikant ist, da derzeit nur ca. 17% der Deutschen, Österreicher und Schweizer Aktien und (passive) Investmentfonds besitzen. Aufgrund des demografischen Wandels und seiner negativen Auswirkungen auf die gesetzlichen Rentensysteme wird dieser Anteil in Zukunft voraussichtlich deutlich steigen. Wir starten die Coverage von LuS mit einem auf dem Dividend Discount Model (DDM) basierenden 12-Monats-Kursziel von EUR 26,30 (Empfehlung: KAUFEN). Auf Basis unserer Schätzungen ist die Aktie derzeit mit einem attraktiven KGV 2025E von 10x und einer Dividendenrendite von >7% bewertet. Als Hauptrisiken sehen wir die Volatilität der Kapitalmärkte, die Unsicherheit durch das Verbot des "Payment-for-order-flow" ab Juli 2026 und mögliche Cyberattacken.



Da LuS Erträge durch die Begebung von Optionsscheinen, Turbo-& Themen-Zertifikaten sowie den Handel mit Wertpapieren erzielt, ist sie in Zeiten hoher Kapitalmarktaktivität sehr erfolgreich. In 2022-2024 stieg das Handelsvolumen mit eigenen und anderen Instrumenten von 90,2 Mrd. EUR auf 154,8 Mrd. EUR (CAGR von 31%). Seit 2020 hat das Unternehmen eine durchschnittliche Eigenkapitalrendite von ca. 20% erwirtschaftet und stets eine Dividende gezahlt.



Das Marktpotenzial für LuS ist beträchtlich, da der Wert der gesamten Ersparnisse in D (derzeit >9 Billionen Euro), A (>890 Mrd. Euro) und der CH (>3,1 Billionen CHF) kontinuierlich steigt und ein wachsender Anteil davon in Kapitalmarktinstrumente investiert werden muss, da die Bevölkerung individuell für den Ruhestand sparen muss. Zudem nutzen immer mehr Kleinanleger Neobroker wie Trade Republic, die zu den wichtigsten Kunden von LuS zählen.





Kontakt für Rückfragen:

Adrian Kowollik

Email: ak@eastvalueresearch.com

Tel. +49 30 20609082



