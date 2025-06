Der Volkswagen ID.7 konnte sich auch im Mai den Spitzenplatz unter den BEV-Neuzulassungen in Deutschland sichern - bereits den fünften Monat in Folge. Insgesamt 3.146 neue ID.7 verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt im vergangenen Monat. Im Pkw-Segment "Obere Mittelklasse" reichte es für den MEB-Stromer über alle Antriebsarten hinweg für den zweiten Platz. Insgesamt wurden im Mai in Deutschland über alle Hersteller und Modelle hinweg 43.060 Elektroautos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...