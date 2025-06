Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315) gab heute bekannt, dass die Schlüsseltechnologie seiner eigenständig entwickelten vollständig humanen Antikörper Mausplattform RenMab vom japanischen Patentamt (JPO) als Erfindung patentiert wurde. Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Schritt zur Stärkung des globalen Portfolios an geistigen Eigentumsrechten der RenMicePlattformfamilie vollständig humaner Antikörper dar. Dies unterstreicht die kontinuierliche Weiterentwicklung der umfassenden globalen Patentstrategie von Biocytogen und hebt die Innovationskraft und internationale Anerkennung der firmeneigenen Technologien hervor.

RenMab Mäuse sind ein zentraler Bestandteil der von Biocytogen unabhängig entwickelten RenMicePlattformfamilie für die Entdeckung vollständig humaner Antikörper. Mithilfe der firmeneigenen SUPCETechnologie (Size-Unlimited and Precise Chromosome Engineering) wurde das gesamte Repertoire der variablen Regionen der schweren und leichten Ketten von Maus-Immunglobulinen präzise in situ durch ihre menschlichen Entsprechungen ersetzt. Infolgedessen verfügen RenMab-Mäuse über das vollständige Repertoire an menschlichen Antikörper Schwerketten VDJ und Leichtketten VJ Genen. Diese behalten die Fähigkeit, robuste Immunantworten gegen verschiedene Antigene zu entwickeln, vergleichbar mit Wildtyp-Mäusen, und können vollständig humane Antikörper mit nativähnlicher Diversität bilden, was die Effizienz und Erfolgsrate bei der Entdeckung vielversprechender therapeutischer Kandidaten erheblich verbessert. Wichtig ist, dass Antikörper, die aus RenMab Mäusen gewonnen werden, keine zusätzliche Humanisierung erfordern, wodurch Immunogenitätsrisiken effektiv minimiert und der Entwicklungsprozess für Antikörpermedikamente optimiert werden.

Mit deutlichen Vorteilen bei der Entdeckung vollständig humaner Antikörper und TCRs mit geringer Immunogenität, hoher Diversität, günstiger Affinität und hervorragenden physikalisch chemischen Eigenschaften hat die RenMice Plattformserie (RenMab/RenLite /RenNano /RenTCR-mimic/RenTCR) von Biocytogen in der globalen Biotech und Biopharmaindustrie breite Anerkennung gefunden. Es wurden Lizenzvereinbarungen mit mehr als 20 Unternehmen geschlossen, darunter Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, Janssen/Johnson Johnson und BeiGene. Mithilfe der RenMice Plattform hat das RenBiologics Programm über 1.000.000 vollständig humane Antikörpersequenzen und zahlreiche vielversprechende präklinische Kandidaten gegen mehr als 1.000 therapeutische Ziele generiert. Zum 31. Dezember 2024 wurden rund 200 Vereinbarungen über die gemeinsame Entwicklung therapeutischer Antikörper, Auslizenzierungen und Vermögensübertragungen geschlossen, was die starke globale Wettbewerbsfähigkeit und den bedeutenden kommerziellen Wert der RenMice Plattform unterstreicht.

Dank seiner kontinuierlichen unabhängigen Forschung und seiner innovativen technologischen Fähigkeiten hat Biocytogen sein globales Patentportfolio und den Schutz seiner Schlüsseltechnologien für die RenMicePlattform aktiv ausgebaut. Bis heute hat die RenMice Plattform Patente in fast 10 Ländern erhalten, darunter in den USA, China und Japan, während fast 40 Patentanmeldungen in 15 Ländern und Regionen geprüft werden. Angesichts der stetigen Fortschritte bei der globalen Patentstrategie werden in naher Zukunft weitere Patenterteilungen erwartet. Dieser starke Rahmen zum Schutz des geistigen Eigentums wird den Partnern von Biocytogen weltweit weiterhin zuverlässige Sicherheit bieten.

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt. Biocytogen basiert auf der Genom-Editierungstechnologie und nutzt die gentechnisch veränderten, proprietären RenMice (RenMab/ RenLite RenNano /RenTCR-mimic) für die Entdeckung vollständig menschlicher monoklonaler/bispezifischer/multispezifischer Antikörper, die Entdeckung bispezifischer Antikörper-Wirkstoff Konjugate, Nanobody Entdeckung und TCR-mimic Antikörper Entdeckung entwickelt und eine Untermarke, RenBiologics, etabliert, um globale Partnerschaften für eine Standardbibliothek von >1.000.000 vollständig humanen Antikörpersequenzen gegen mehr als 1000 Ziele für eine weltweite Zusammenarbeit zu erforschen. Bis zum 31. Dezember 2024 wurden weltweit etwa 200 Vereinbarungen zur gemeinsamen Entwicklung/Auslizensierung/Übertragung von therapeutischen Antikörpern und mehreren klinischen Vermögenswerten sowie über 50 zielgerichtete RenMiceLizenzierungsprojekte abgeschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen leistete Pionierarbeit bei der Generierung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung. Derzeit bietet das Unternehmen unter seiner Untermarke BioMice einige Tausend handelsübliche Tier- und Zellmodelle sowie präklinische Pharmakologie und Gen Editing Dienstleistungen für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in China (Haimen Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco, San Diego) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen finden Sie unter http://en.biocytogen.com.cn.

