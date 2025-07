Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Forschung und Entwicklung neuartiger Antikörper-basierter Medikamente mit innovativen Technologien vorantreibt, gab heute bekannt, dass es eine globale Lizenzvereinbarung mit BeOne Medicines Ltd., einem globalen Onkologieunternehmen, über mehrere vollständig humane Antikörper geschlossen hat.

Vor dieser Lizenzvereinbarung hatte BeOne Medicines eine Lizenz zur Nutzung der vollständig humanen Antikörperplattform RenMice von Biocytogen erworben. Aufbauend auf dieser bewährten Zusammenarbeit erweitert die neue Vereinbarung die Partnerschaft auf die Lizenzierung von Antikörpern und stärkt damit die strategische Beziehung zwischen den beiden Unternehmen weiter.

Dr. Yuelei Shen, President und CEO von Biocytogen, erklärte: "BeOne Medicines ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Arzneimittelentwicklung, und wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser strategischen Zusammenarbeit. Die im Rahmen dieser Vereinbarung lizenzierten Antikörper wurden mithilfe unserer proprietären RenMice-Plattform für vollständig humane Antikörper entdeckt, was unsere Fähigkeit unterstreicht, Partner bei der Entwicklung innovativer Medikamente zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, dass diese vielversprechenden Moleküle rasch in die klinische Phase gelangen und letztendlich Patienten weltweit bahnbrechende Behandlungsmöglichkeiten bieten werden."

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält Biocytogen eine Vorauszahlung von BeOne Medicines. Darüber hinaus hat Biocytogen Anspruch auf Meilensteinzahlungen für die Entwicklung und Zulassung, Meilensteinzahlungen für die Vermarktung sowie gestaffelte Lizenzgebühren auf Basis der zukünftigen Nettoumsätze der lizenzierten Produkte.

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt. Biocytogen wurde auf der Grundlage der Gen-Editing-Technologie gegründet und nutzt die gentechnisch veränderten, proprietären RenMice -Plattformen (RenMab RenLite RenNano RenTCR-mimic) für die Entdeckung vollständig menschlicher monoklonaler/bispezifischer/multispezifischer Antikörper, die Entdeckung bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, die Nanobody-Entdeckung und die TCR-mimic-Antikörper-Entdeckung. Das Unternehmen hat eine Untermarke, RenBiologics, etabliert, um globale Partnerschaften für eine Standardbibliothek von über 1.000.000 vollständig humanen Antikörpersequenzen gegen etwa 1000 Ziele für eine weltweite Zusammenarbeit zu erforschen. Bis zum 31. Dezember 2024 wurden weltweit etwa 200 Vereinbarungen zur gemeinsamen Entwicklung/Auslizensierung/Übertragung von therapeutischen Antikörpern und mehreren klinischen Vermögenswerten sowie fast 50 zielgerichtete RenMice -Lizenzierungsprojekte abgeschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen leistete Pionierarbeit bei der Generierung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung. Derzeit bietet das Unternehmen unter seiner Untermarke BioMice einige Tausend handelsübliche Tier- und Zellmodelle sowie präklinische Pharmakologie- und Gen-Editing-Dienstleistungen für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in China (Haimen Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco, San Diego) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen finden Sie unter http://en.biocytogen.com.cn.

