Der Gesamtumsatz stieg im zweiten Quartal um 42 auf 1,3 Mrd. US-Dollar gegenüber dem zweiten Quartal 2024

Der weltweite Umsatz mit BRUKINSA stieg gegenüber dem zweiten Quartal 2024 um 49 auf 950 Millionen US-Dollar

Der ausgewiesene verwässerte GAAP-Gewinn pro American Depositary Share (ADS) betrug 0,84 US-Dollar, der nicht GAAP-konforme verwässerte Gewinn pro ADS 2,25 US-Dollar

In den nächsten 18 Monaten werden mehr als 20 Meilensteine in den Bereichen Hämatologie und solide Tumoren erwartet

BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, gab heute die Finanzergebnisse und Unternehmensaktualisierungen für das zweite Quartal 2025 bekannt.

"Unsere starke Leistung im zweiten Quartal bestätigt unseren Kurs als globales Onkologie-Powerhouse und unterstreicht unsere bewährte Fähigkeit, nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu erzielen", sagte John V. Oyler, Mitbegründer, Vorsitzender und CEO von BeOne. "Wir verfolgen zielstrebig unsere Mission, mehr Patienten weltweit transformative Medikamente zur Verfügung zu stellen. BRUKINSA, das Rückgrat unseres Hämatologie-Portfolios, setzt weiterhin Maßstäbe als bester BTK-Inhibitor seiner Klasse mit den meisten zugelassenen Indikationen und Marktführer in den USA. Diese Position hat das Produkt dank seiner überlegenen Wirksamkeit, seiner günstigen Sicherheitsprofile und der positiven Patientenergebnisse in allen fünf Indikationen erreicht. Aufbauend auf dieser Dynamik haben unsere beiden weiteren Phase-3-Hämatologie-Assets, der BCL2-Inhibitor Sonrotoclax und der BTK-CDAC BGB-16673, das Potenzial, unsere Führungsposition im Bereich Hämatologie weiter auszubauen mit wichtigen Daten und neuen Studien, die in naher Zukunft beginnen sollen. Auf unserem jüngsten Investor R&D Day haben wir einen mutigen Weg für die Zukunft mit mehr als 20 erwarteten Meilensteinen in Forschung und EntwicklungF&E-Meilensteine in den nächsten 18 Monaten aufgezeigt. Dazu gehören vielversprechende Fortschritte in unserer umfangreichen Pipeline für solide Tumoren, wo wir zukünftige globale Franchises aufbauen, die auf eine Reihe von hochprävalenten Krebsarten abzielen."

(Beträge in Tausend US-Dollar und ungeprüft)

Drei Monate bis zum 30. Juni Sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 2024 % Veränderung 2025 2024 % Veränderung Netto-Produktumsatz 1,302,076 921,146 41 2,410,606 1,668,064 45 Nettoeinnahmen aus Kooperationen 13,224 8,020 65 21,973 12,754 72 Gesamtumsatz 1,315,300 929,166 42 2,432,579 1,680,818 45 GAAP-Betriebsergebnis 87,885 (107,161 182 98,987 (368,509 127 Bereinigtes Betriebsergebnis* 274,945 48,464 467 414,302 (98,877 519 GAAP-Nettoergebnis 94,320 (120,405 178 95,590 (371,555 126 Bereinigtes Nettoergebnis* 252,822 23,294 985 388,959 (122,602 417 Unverwässertes GAAP-Ergebnis je ADS 0.87 (1.15 176 0.89 (3.56 125 Bereinigtes unverwässertes Ergebnis je ADS* 2.33 0.22 959 3.61 (1.17 409 Verwässertes GAAP-Ergebnis je ADS 0.84 (1.15 173 0.85 (3.56 124 Bereinigtes verwässertes Ergebnis je ADS* 2.25 0.22 923 3.48 (1.17 397 Freier Cashflow** 219,772 (205,538 207 207,447 (670,688 131 Eine Erläuterung unserer Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Hinweis zur Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" weiter unten in dieser Pressemitteilung. Eine Überleitung der einzelnen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen finden Sie in der Tabelle am Ende dieser Pressemitteilung.

Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025

Der Umsatz für das zweite Quartal 2025 belief sich auf 1,3 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 929 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum-Vorjahreszeitraum, was in erster Linie auf das Wachstum der Produktverkäufe von BRUKINSA (Zanubrutinib) in den USA und Europa zurückzuführen ist.

Der Produktumsatz belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 1,3 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 921 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg des Produktumsatzes war in erster Linie auf die höheren Verkäufe von BRUKINSA zurückzuführen. Die USA blieben mit einem Produktumsatz von 685 Millionen US-Dollar gegenüber 479 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum der größte Markt des Unternehmens. Lizenzierte Produkte von Amgen und TEVIMBRA (Tislelizumab) trugen ebenfalls zum Wachstum des Produktumsatzes bei.

Der Umsatz von BRUKINSA in den USA belief sich im zweiten Quartal 2025 auf insgesamt 684 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 43 gegenüber dem Vorjahreszeitraum, was in erster Linie auf die robuste Nachfragesteigerung in allen Indikationen und moderate Vorteile aufgrund der Nettopreise zurückzuführen ist. BRUKINSA behauptet aufgrund seines differenzierten, klassenbesten klinischen Profils weiterhin seinen führenden Anteil an neuen Patienten in der BTKi-Klasse. Der Umsatz von BRUKINSA in Europa belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 150 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 85 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, das auf einen höheren Marktanteil in allen wichtigen europäischen Märkten, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien zurückzuführen ist.

Der Umsatz von TEVIMBRA belief sich im zweiten Quartal 2025 auf insgesamt 194 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 22 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Die Bruttomarge in Prozent des weltweiten Produktumsatzes belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 87,4 gegenüber 85,0 im Vorjahreszeitraum auf GAAP-Basis. Der Bruttomargenanteil stieg aufgrund eines proportional höheren Umsatzanteils von BRUKINSA im Vergleich zu anderen Produkten in unserem Portfolio. Die Bruttomarge profitierte auch von Produktivitätssteigerungen bei den Umsatzkosten sowohl für BRUKINSASA als auch für TEVIMBRA. Auf bereinigter Basis, die Abschreibungen und Amortisationen nicht berücksichtigt, stieg die Bruttomarge in Prozent vom Produktumsatz im zweiten Quartal 2025 auf 88,1 gegenüber 85,4 im Vorjahreszeitraum.

Betriebsaufwendungen

Die folgende Tabelle fasst die Betriebsaufwendungen für das zweite Quartal 2025 zusammen:

GAAP Nicht-GAAP (ungeprüft, in Tausend, außer Prozentangaben) Q2 2025 Q2 2024 % Veränderung Q2 2025 Q2 2024 % Veränderung Forschung und Entwicklung 524,896 454,466 15 444,057 382,509 16 Vertriebs-, allgemeine und administrative Aufwendungen 537,913 443,729 21 441,655 363,922 21 Betriebsaufwendungen insgesamt 1,062,809 898,195 18 885,712 746,431 19

Die folgende Tabelle fasst die Betriebsaufwendungen für das erste Halbjahr 2025 zusammen:

GAAP Nicht-GAAP (ungeprüft, in Tausend, außer Prozentangaben) Q2 seit Jahresbeginn 2025 Q2 seit Jahresbeginn 2024 % Veränderung Q2seit Jahresbeginn 2025 Q2 seit Jahresbeginn 2024 % Veränderung Forschung und Entwicklung 1,006,783 915,104 10 865,252 787,949 10 Vertriebs-, allgemeine und administrative Aufwendungen 997,201 871,156 14 837,166 736,068 14 Betriebsaufwendungen insgesamt 2,003,984 1,786,260 12 1,702,418 1,524,017 12

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E) stiegen im zweiten Quartal 2025 sowohl auf GAAP-Basis als auch auf bereinigter Basis gegenüber dem Vorjahreszeitraum, was in erster Linie auf die Fortführung präklinischer Programme in die klinische Phase und die Überführung früher klinischer Programme in die späte Phase zurückzuführen ist und durch geringere Vorauszahlungen für die Entwicklung und Meilensteinzahlungen ausgeglichen wurde. Die Vorauszahlungen und Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit der laufenden F&E für einlizenzierte Vermögenswerte beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf insgesamt 0,5 Millionen US-Dollar bzw. 12 Millionen US-Dollar und 2024.

Die Vertriebs-, allgemeine und administrative Aufwendungen stiegen im zweiten Quartal 2025 sowohl auf GAAP-Basis als auch auf bereinigter Basis gegenüber dem Vorjahreszeitraum aufgrund anhaltender Investitionen in die globale kommerzielle Expansion, vor allem in den USA und Europa. Die Vertriebs-, allgemeinen und administrativen Aufwendungen beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf 41 des Produktumsatzes, verglichen mit 48 im Vorjahreszeitraum.

Nettoergebnis und GAAP/Nicht-GAAP-Ergebnis je Aktie

Der GAAP-Nettogewinn für das zweite Quartal 2025 belief sich auf 94 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 215 Millionen US-Dollar gegenüber dem Verlust im Vorjahreszeitraum entspricht und in erster Linie auf das Umsatzwachstum und die verbesserte operative Hebelwirkung zurückzuführen ist.

Für das zweite Quartal 2025 belief sich der unverwässerte und verwässerte Gewinn pro Aktie auf 0,07 US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar pro Aktie und 0,87 US-Dollar bzw. 0,84 US-Dollar pro American Depositary Share (ADS) im Vergleich zu einem unverwässerten Verlust von 0,09 US-Dollar pro Aktie und 1,15 US-Dollar pro ADS im Vorjahreszeitraum.

Der freie Cashflow für das zweite Quartal 2025 belief sich auf 220 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 425 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Weitere Einzelheiten zum Finanzbericht von BeOne für das zweite Quartal 2025 finden Sie im Quartalsbericht von BeOne auf Formular 10-Q für das zweite Quartal 2025, der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurde.

Prognose für das Gesamtjahr 2025

BeOne hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 aktualisiert und seine Kostenprognose beibehalten. Die Prognose ist im Folgenden zusammengefasst:

Vorherige Prognose für das Geschäftsjahr 20251 Aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2025 1 Gesamtumsatz $4.9 $5.3Mrd $5.0 $5.3BMrd GAAP-Betriebsaufwendungen

(F&E und Vertrieb&Admin)? $4.1 $4.4Mrd? $4.1 $4.4Mrd GAAP-Bruttomarge %? Mittlerer 80 %-Bereich Mittlerer bis hoher 80 %-Bereich GAAP-Betriebsergebnis Positiv für GJ 2025? Positiv für GJ 2025? Cashflow? Positiv für GJ 2025 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Positiv für GJ 2025? freier Cashflow? 1 Es werden keine potenziellen neuen, wesentlichen Geschäftsentwicklungen oder ungewöhnlichen/einmaligen Posten berücksichtigt. Es werden die Wechselkurse vom 30. Juni 2025 zugrunde gelegt.

Die Gesamtumsatzprognose von BeOne für das Gesamtjahr 2025 in Höhe von 5,0 bis 5,3 Milliarden US-Dollar beinhaltet Erwartungen für ein starkes Umsatzwachstum, das durch die führende Position von BRUKINSA in den USA und die fortgesetzte globale Expansion sowohl in Europa als auch in anderen wichtigen Märkten weltweit getrieben wird. Die Bruttomarge wird aufgrund von Mix- und Produktionseffizienzen im Vergleich zu 2024 voraussichtlich im mittleren bis hohen 80-Prozent-Bereich liegen. Die Prognose von BeOne für die kombinierten Betriebsausgaben auf GAAP-Basis beinhaltet Investitionen zur Unterstützung des Wachstums sowohl im kommerziellen Bereich als auch in der Forschung in einem Tempo, das weiterhin eine bedeutende operative Hebelwirkung ermöglicht. Die nicht GAAP-konformen Betriebsausgaben, die Kosten im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen, Abschreibungen und Amortisationsaufwendungen ausschließen, werden voraussichtlich den GAAP-konformen Betriebsausgaben entsprechen, wobei die Überleitungspositionen gegenüber der bisherigen Praxis unverändert bleiben. Die Prognose für die Betriebsausgaben berücksichtigt keine potenziellen neuen wesentlichen Geschäftsentwicklungen oder ungewöhnlichen/einmaligen Posten.

Geschäftliche Höhepunkte des zweiten Quartals

Kernprodukte

BRUKINSA (Zanubrutinib)

BRUKINSA ist nun in 75 Märkten weltweit zugelassen, wobei im Quartal fünf neue oder erweiterte Erstattungen hinzukamen.

Erhalt der Zulassung durch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA und einer positiven Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) für eine neue Filmtablettenformulierung für alle zugelassenen Indikationen.

TEVIMBRA (Tislelizumab)

TEVIMBRA ist nun in 47 Märkten weltweit zugelassen, wobei im Quartal 20 neue Erstattungen hinzukamen, darunter in Japan, Europa und Australien.

Erhalt der Zulassung der Europäischen Kommission (EK) in Kombination mit Gemcitabin und Cisplatin für die Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit metastasiertem oder rezidivierendem Nasopharynxkarzinom.

Erhalt der EK-Zulassung für die Erstlinienbehandlung von kleinzelligem Lungenkrebs im extensiven Stadium.

Erhielt eine positive CHMP-Stellungnahme zur Empfehlung der Zulassung von TEVIMBRA in Kombination mit einer platinhaltigen Chemotherapie als neoadjuvante Behandlung und anschließender Fortsetzung als Monotherapie als adjuvante Behandlung zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit resektablem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) mit hohem Rezidivrisiko.

Erhalt der FDA-Zulassung für alternative Dosierungsschemata von 150 Q2W und 300 Q4W für die Behandlung von Magenkrebs in der Erstlinientherapie und von Plattenepithelkarzinomen des Ösophagus in der Zweitlinientherapie.

Ausgewählte Programme in der klinischen Phase

Hämatologie

Sonrotoclax (BCL2-Inhibitor):

Erhalt der Zulassung in China mit vorrangiger Prüfung für die Behandlung von rezidivierter oder refraktärer (R/R) chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) und R/R-Mantelzelllymphom (MCL).

Erster Proband in globale Phase-3-Studie in Kombination mit CD20-Antikörper zur Behandlung von R/R-CLL aufgenommen.



BGB-16673 (BTK CDAC):

Erhalt der EMA-PRIME-Auszeichnung (PRIority MEdicines) für die Behandlung von Patienten mit Waldenström-Makroglobulinämie (WM) die zuvor mit einem BTK-Inhibitor behandelt wurden.

Erster Proband in globale Phase-3-Studie BGB-16673-302 zur Behandlung von R/R-CLL aufgenommen.

Erster Proband in chinesische Phase-3-Studie BGB-16673-303 zur Behandlung von R/R-CLL aufgenommen.

Aufnahme der Probandenrekrutierung für eine potenziell zulassungsrelevante Phase-2-Studie zur Behandlung von R/R-WM begonnen.

Lungenkrebs

Tarlatamab (AMG 757): Erhalt der BLA-Zulassung und vorrangiger Prüfung in China für die Behandlung von 3L+ kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC). Erhalt der Zulassung für den BLA in China für die Behandlung von 2L-SCLC.



Magen-Darm-Krebs

Zanidatamab (HER2-spezifischer bispezifischer Antikörper): Erhalt der behördlichen Zulassung und Markteinführung in China für die Behandlung von HER2-hoch-exprimiertem Gallengangskrebs in der Zweitlinienbehandlung.

Entzündungen und Immunologie

BGB-45035 (IRAK4 CDAC): Aufnahme des ersten Probanden in die Phase-1b-Studie zur Behandlung von atopischer Dermatitis und Prurigo nodularis.

BGB-16673 (BTK CDAC): Erster Proband in Phase-1-Studie zur Behandlung von chronischer spontaner Urtikaria aufgenommen.

Erwartete Meilensteine in der Forschung und Entwicklung

Programme Meilensteine Zeitplan BRUKINSA Zulassung der Tablettenformulierung durch die Europäische Kommission.

Zwischenanalyse der Phase-3-Studie MANGROVE zur Behandlung von therapienaiven MCL. 2H 2025 2H 2025 TEVIMBRA EU-Zulassung für die Behandlung von neoadjuvantem und adjuvantem NSCLC im Frühstadium.

Start der Phase-3-Studie für die subkutane Formulierung. 2H 2025 2H 2025 Hämatologie Sonrotoclax: Datenauswertung der Phase-2-Studie und mögliche Einreichung von Anträgen auf beschleunigte Zulassung weltweit für die Behandlung von R/R-MCL.

BGB-16673: Beginn einer Phase-3-Studie zum direkten Vergleich mit dem nicht-kovalenten BTK-Inhibitor Pirtobrutinib zur Behandlung von R/R-CLL. 2H 2025 2H 2025 Brustkrebs BGB-43395 (CDK4-Inhibitor): Start der Phase-3-Studie zur Behandlung von hormonrezeptorpositivem, HER2-negativem metastasiertem Brustkrebs in der Zweitlinienbehandlung. Start der Phase-3-Studie zur Behandlung von hormonrezeptorpositivem, HER2-negativem metastasiertem Brustkrebs in der Erstlinienbehandlung.

2026 2026 Lungenkrebs BGB-58067 (PRMT5-Inhibitor) und BG-89894 (MAT2A-Inhibitor): Aufnahme des ersten Probanden in die Kombinationsstudie erwartet. 2H 2025 Magen-Darm-Krebs Zanidatamab (bispezifischer Antikörper gegen HER2): Veröffentlichung der primären Daten zur progressionsfreien Überlebensrate aus der Phase-3-Studie in Zusammenarbeit mit Zymeworks/Jazz zur Behandlung von HER2-positivem gastroösophagealem Adenokarzinom in der Erstlinienbehandlung. 2H 2025 Entzündungen und Immunologie BGB-45035 (IRAK4 CDAC): Erste Probanden in Phase-2-Studien werden voraussichtlich aufgenommen. Proof-of-Concept-Daten für den Abbau von IRAK4 im Gewebe.

2H 2025

2H 2025

Weitere Highlights

Umfirmierung in BeOne Medicines Ltd. und Verlegung des Firmensitzes in die Schweiz abgeschlossen.

Telefonkonferenz und Webcast

Die Telefonkonferenz des Unternehmens zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2025 wird am Mittwoch, dem 6. August 2025, um 8:00 Uhr ET als Webcast übertragen und kann über den Bereich "Investoren" auf der Website von BeOne unter www.beonemedicines.com abgerufen werden. Ergänzende Informationen in Form einer Präsentation und eine Aufzeichnung des Webcasts werden ebenfalls zur Verfügung stehen.

Über BeOne

BeOne Medicines ist ein globales Onkologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das innovative Therapien entdeckt und entwickelt, die für Krebspatienten weltweit erschwinglicher und zugänglicher sind. Mit einem Portfolio, das Hämatologie und solide Tumore umfasst, treibt BeOne die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch interne Kompetenzen und Kooperationen voran. Mit einem wachsenden globalen Team von mehr als 11.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, den Zugang zu Medikamenten für weitaus mehr Patienten, die diese benötigen, grundlegend zu verbessern.

Weitere Informationen über BeOne finden Sie unter www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer bundesstaatlicher Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu: den nächsten Meilensteinen, die BeOne im Bereich Forschung und Entwicklung erreichen will; dem Zeitplan für klinische Entwicklungen und Datenauswertungen; die Erwartungen von BeOne hinsichtlich der weiteren globalen Expansion und Investitionen zur Unterstützung des Wachstums; die Fähigkeit von BeOne, transformative Medikamente für mehr Patienten weltweit verfügbar zu machen; die zukünftigen Umsätze, das Betriebsergebnis, der Cashflow, der freie Cashflow, die Betriebsausgaben und die Bruttomarge von BeOne; sowie die Pläne, Verpflichtungen, Bestrebungen und Ziele von BeOne unter der Überschrift "Über BeOne". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, darunter die Fähigkeit von BeOne, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Arzneimittelkandidaten nachzuweisen; die klinischen Ergebnisse für seine Arzneimittelkandidaten, die möglicherweise keine weitere Entwicklung oder Marktzulassung rechtfertigen; Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, die den Beginn, den Zeitplan und den Fortschritt klinischer Studien und der Marktzulassung beeinflussen können; die Fähigkeit von BeOne, mit seinen vermarkteten Arzneimitteln und Arzneimittelkandidaten, sofern zugelassen, kommerziellen Erfolg zu erzielen; die Fähigkeit von BeOne, den Schutz des geistigen Eigentums an seinen Arzneimitteln und Technologien zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von BeOne von Dritten für die Durchführung der Arzneimittelentwicklung, -herstellung, -vermarktung und anderer Dienstleistungen; die begrenzte Erfahrung von BeOne bei der Erlangung behördlicher Zulassungen und der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten; die Fähigkeit von BeOne, zusätzliche Finanzmittel für den Betrieb zu beschaffen, die Entwicklung seiner Arzneimittelkandidaten abzuschließen und die Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten; sowie die Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Quartalsbericht von BeOne auf Formular 10-Q sowie in den Erläuterungen zu potenziellen Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren in den nachfolgenden Unterlagen von BeOne bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) ausführlicher beschrieben sind. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und BeOne übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Finanzprognosen von BeOne basieren auf Schätzungen und Annahmen, die mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind.

Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (US-GAAP) (Beträge in Tausend US-Dollar, außer Angaben zu Aktien, American Depositary Shares (ADS) und Angaben pro Aktie und ADS) Drei Monate bis zum 30. Juni Sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 2024 2025 2024 (ungeprüft) (ungeprüft) Umsatz Produktumsatz, netto 1,302,076 921,146 2,410,606 1,668,064 Umsatz aus Zusammenarbeit 13,224 8,020 21,973 12,754 Gesamtumsatz 1,315,300 929,166 2,432,579 1,680,818 Umsatzkosten Produkte 164,606 138,132 329,608 263,067 Bruttogewinn 1,150,694 791,034 2,102,971 1,417,751 Betriebsaufwendungen: Forschung und Entwicklung 524,896 454,466 1,006,783 915,104 Vertriebs-, allgemeine und administrative Aufwendungen 537,913 443,729 997,201 871,156 Betriebsaufwendungen insgesamt 1,062,809 898,195 2,003,984 1,786,260 Betriebsergebnis 87,885 (107,161 98,987 (368,509 Zinserträge, netto 3,497 13,225 9,345 29,385 Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto 8,167 (11,984 12,117 (10,222 Ergebnis vor Ertragsteuern 99,549 (105,920 120,449 (349,346 Ertragsteueraufwendungen 5,229 14,485 24,859 22,209 Nettoergebnis 94,320 (120,405 95,590 (371,555 Ergebnis je Aktie Unverwässert 0.07 (0.09 0.07 (0.27 Verwässert 0.06 (0.09 0.07 (0.27 Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien unverwässert 1,408,166,754 1,361,082,567 1,399,159,898 1,358,315,145 Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien verwässert 1,463,277,401 1,361,082,567 1,454,296,475 1,358,315,145 Ergebnis je American Depositary Share (ADS) Unverwässert 0.87 (1.15 0.89 (3.56 Verwässert 0.84 (1.15 0.85 (3.56 Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen ADS unverwässert 108,320,520 104,698,659 107,627,684 104,485,780 Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen ADS verwässert 112,559,800 104,698,659 111,868,960 104,485,780

Ausgewählte Daten aus der verkürzten Konzernbilanz (US-GAAP) (Beträge in Tausend US-Dollar) Zum 30. Juni 31. Dezember 2025 2024 (ungeprüft) (geprüft) Vermögenswerte: Barmittel, Barmitteläquivalente und gebundene Barmittel 2,786,086 2,638,747 Forderungen, netto 770,776 676,278 Vorräte 502,867 494,986 Sachanlagen, netto 1,615,792 1,578,423 Vermögenswerte insgesamt 6,298,394 5,920,910 Verbindlichkeiten und Eigenkapital: Verbindlichkeiten 360,783 404,997 Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten 908,882 803,713 Verbindlichkeiten aus F&E-Kostenanteilen 119,871 165,440 Verbindlichkeiten 954,485 1,018,013 Verbindlichkeiten insgesamt 2,527,919 2,588,688 Gesamtkapital 3,770, 475 3,332,222

Ausgewählte ungeprüfte verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnungen (US-GAAP) (Beträge in Tausend US-Dollar) Drei Monate bis zum 30. Juni Sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 2024 2025 2024 (ungeprüft) (ungeprüft) Barmittel, Barmitteläquivalente und gebundene Barmittel zu Beginn des Zeitraums 2,530,591 2,807,436 2,638,747 3,185,984 Netto-Cashflow aus (für) betriebliche(r) Tätigkeit 263,598 (95,588 307,680 (404,160 Nettozahlungsmittel für Investitionstätigkeit (66,605 (111,032 (188,546 (320,863 Nettozahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit 35,025 23,017 1,248 185,310 Nettoeffekt aus Wechselkursänderungen 23,477 (5,902 26,957 (28,340 Nettoerhöhung (Nettoverringerung) der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und gebundenen Zahlungsmittel 255,495 (189,505 147,339 (568,053 Barmittel, Barmitteläquivalente und gebundene Barmittel am Ende des Berichtszeitraums 2,786,086 2,617,931 2,786,086 2,617,931

Hinweis zur Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

BeOne stellt bestimmte Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen bereit, darunter bereinigte Betriebsausgaben, bereinigter Betriebsverlust, bereinigter Nettogewinn, bereinigter Gewinn pro Aktie und bestimmte andere Nicht-GAAP-Posten der Gewinn- und Verlustrechnung, die jeweils Anpassungen der GAAP-Zahlen enthalten. Diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollen zusätzliche Informationen über die operative Leistung von BeOne liefern. Anpassungen der GAAP-Zahlen von BeOne schließen, soweit zutreffend, nicht zahlungswirksame Posten wie aktienbasierte Vergütungen, Abschreibungen und Amortisationen aus. Bestimmte andere Sonderposten oder wesentliche Ereignisse können ebenfalls in den Nicht-GAAP-Anpassungen berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb der Perioden, in denen sie angefallen sind, von wesentlicher Bedeutung sind. Nicht-GAAP-Anpassungen werden in dem Umfang steuerlich berücksichtigt, in dem ein tatsächlicher Steueraufwand nach US-GAAP entsteht. Das Unternehmen bildet derzeit eine Wertberichtigung auf seine latenten Steuerguthaben, sodass keine Nettoauswirkungen aus latenten Steuern erfasst werden. BeOne verfügt über eine festgelegte Nicht-GAAP-Richtlinie, die als Leitfaden für die Bestimmung der Kosten dient, die in den Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen ausgeschlossen werden, sowie über die entsprechenden Protokolle, Kontrollen und Genehmigungen für die Verwendung dieser Kennzahlen. BeOne ist der Ansicht, dass diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen in Verbindung mit den GAAP-Zahlen ein besseres Gesamtverständnis der operativen Leistung von BeOne vermitteln. Die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen werden mit der Absicht aufgenommen, den Anlegern ein vollständigeres Bild der historischen und erwarteten Finanzergebnisse und Trends von BeOne zu vermitteln und Vergleiche zwischen Perioden und in Bezug auf Prognosen zu erleichtern. Darüber hinaus zählen diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den Indikatoren, die das Management von BeOne für Planungs- und Prognosezwecke sowie zur Messung der Leistung von BeOne verwendet. Diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten zusätzlich zu den gemäß GAAP berechneten Finanzkennzahlen betrachtet werden und nicht als Ersatz oder als diesen übergeordnet. Die von BeOne verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen können anders berechnet werden als die von anderen Unternehmen verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und sind daher möglicherweise nicht mit diesen vergleichbar.

ABSTIMMUNG AUSGEWÄHLTER GAAP-KENNZAHLEN MIT NICHT-GAAP-KENNZAHLEN (Beträge in Tausend US-Dollar) (ungeprüft) Drei Monate bis zum Sechs Monate bis zum 30. Juni 30. Juni 2025 2024 2025 2024 Überleitung der GAAP-Umsatzkosten zu den bereinigten Umsatzkosten Produkte: GAAP-Umsatzkosten Produkte 164,606 138,132 329,608 263,067 Abzüglich: Abschreibungen 3,321 2,684 5,934 5,029 Abzüglich: Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 5,749 1,177 6,922 2,360 Abzüglich: Sonstige 893 893 Bereinigte Umsatzkosten Produkte 154,643 134,271 315,859 255,678 Überleitung der GAAP-Zahlen zu den bereinigten Forschungs- und Entwicklungskosten: GAAP-Forschungs- und Entwicklungskosten 524,896 454,466 1,006,783 915,104 Abzüglich: Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 64,392 55,406 106,159 93,451 Abzüglich: Abschreibungen 16,447 16,551 35,372 33,704 Bereinigte Forschungs- und Entwicklungskosten 444,057 382,509 865,252 787,949 Überleitung der GAAP-Zahlen zu den bereinigten Vertriebs-, allgemeinen und administrativen Aufwendungen: GAAP-Vertriebs-, allgemeinen und administrativen Aufwendungen: 537,913 443,729 997,201 871,156 Abzüglich: Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 86,161 75,288 139,845 125,957 Abzüglich: Abschreibungen 10,086 4,519 20,162 9,131 Abzüglich: Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 11 28 Bereinigte Vertriebs-, allgemeinen und administrativen Aufwendungen 441,655 363,922 837,166 736,068 Überleitung der GAAP-Betriebsaufwendungen zu den bereinigten Betriebsaufwendungen GAAP-Betriebsaufwendungen 1,062,809 898,195 2,003,984 1,786,260 Abzüglich: Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 150,553 130,694 246,004 219,408 Abzüglich: Abschreibungen 26,533 21,070 55,534 42,835 Abzüglich: Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 11 28 Bereinigte Umsatzkosten 885,712 746,431 1,702,418 1,524,017 Überleitung des GAAP-Ergebnisses zum bereinigten Betriebsergebnis: GAAP-Betriebsergebnis 87,885 (107,161 98,987 (368,509 Zuzüglich:: Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 150,553 130,694 246,004 219,408 Zuzüglich:: Abschreibungen 29,854 23,754 61,468 47,864 Zuzüglich: Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 5,760 1,177 6,950 2,360 Zuzüglich: Sonstige 893 893 Bereinigtes Betriebsergebnis 274,945 48,464 414,302 (98,877 Überleitung vom GAAP-Ergebnis zum bereinigten Nettoergebnis: GAAP-Nettoergebnis 94,320 (120,405 95,590 (371,555 Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 150,553 130,694 246,004 219,408 Zuzüglich: Abschreibungen 29,854 23,754 61,468 47,864 Zuzüglich: Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 5,760 1,177 6,950 2,360 Zuzüglich: Sonstige 893 893 Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen 3,118 15,494 Zuzüglich: Einmalige Steuerposten (14,210 1,513 (8,737 2,403 Zuzüglich: Ertragsteuereffekt aus Nicht-GAAP-Anpassungen1 (17,466 (13,439 (28,703 (23,082 Bereinigtes Nettoergebnis 252,822 23,294 388,959 (122,602 Überleitung des GAAP-Ergebnisses zum bereinigten Ergebnis je Aktie unverwässert GAAP-Ergebnis je Aktie unverwässert 0.07 (0.09 0.07 (0.27 Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 0.11 0.10 0.18 0.16 Zuzüglich: Abschreibungen 0.02 0.02 0.04 0.04 Zuzüglich: Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 0.00 0.00 0.00 0.00 Zuzüglich: Sonstige 0.00 0.00 0.00 0.00 Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen 0.00 0.00 0.01 0.00 Zuzüglich: Einmalige Steuerposten (0.01 (0.00 (0.01 0.00 Zuzüglich: Ertragsteuereffekt aus Nicht-GAAP-Anpassungen1 (0.01 (0.01 (0.02 (0.02 Bereinigtes Ergebnis je Aktie unverwässert 0.18 0.02 0.28 (0.09 Überleitung des GAAP-Ergebnisses zum bereinigten Ergebnis je Aktie verwässert GAAP-Ergebnis je Aktie verwässert 0.06 (0.09 0.07 (0.27 Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 0.10 0.09 0.17 0.16 Zuzüglich: Abschreibungen 0.02 0.02 0.04 0.04 Zuzüglich: Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 0.00 0.00 0.00 0.00 Zuzüglich: Sonstige 0.00 0.00 0.00 0.00 Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen 0.00 0.00 0.01 0.00 Zuzüglich: Einmalige Steuerposten (0.01 0.00 (0.01 0.00 Zuzüglich: Ertragsteuereffekt aus Nicht-GAAP-Anpassungen1 (0.01 (0.01 (0.02 (0.02 Bereinigtes Ergebnis je Aktie verwässert 0.17 0.02 0.27 (0.09 Überleitung des GAAP-Ergebnisses zum bereinigten Ergebnis je ADS unverwässert GAAP-Ergebnis je ADS unverwässert 0.87 (1.15 0.89 (3.56 Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 1.39 1.25 2.29 2.10 Zuzüglich: Abschreibungen 0.28 0.23 0.57 0.46 Zuzüglich: Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 0.05 0.01 0.06 0.02 Zuzüglich: Sonstige 0.01 0.00 0.01 0.00 Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen 0.03 0.00 0.14 0.00 Zuzüglich: Einmalige Steuerposten (0.13 0.01 (0.08 0.02 Zuzüglich: Ertragsteuereffekt aus Nicht-GAAP-Anpassungen1 (0.16 (0.13 (0.27 (0.22 Bereinigtes Ergebnis je ADS unverwässert 2.33 0.22 3.61 (1.17 Überleitung des GAAP-Ergebnisses zum bereinigten Ergebnis je ADS verwässert GAAP-Ergebnis je ADS verwässert2 0.84 (1.13 0.85 (3.56 Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 1.34 1.23 2.20 2.10 Zuzüglich: Abschreibungen 0.27 0.22 0.55 0.46 Zuzüglich: Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 0.05 0.01 0.06 0.02 Zuzüglich: Sonstige 0.01 0.00 0.01 0.00 Zuzüglich: Wertminderung von Kapitalbeteiligungen 0.03 0.00 0.14 0.00 Zuzüglich: Einmalige Steuerposten (0.13 0.01 (0.08 0.02 Zuzüglich: Ertragsteuereffekt aus Nicht-GAAP-Anpassungen1 (0.16 (0.13 (0.26 (0.22 Bereinigtes Ergebnis je ADS verwässert 2.25 0.22 3.48 (1.17

Die Steuereffekte der Nicht-GAAP-Anpassungen basieren auf dem gesetzlichen Steuersatz in der jeweiligen Steuerhoheit. Bitte beachten Sie, dass das Unternehmen derzeit eine Wertberichtigung auf seine latenten Steuerguthaben vornimmt, sodass keine Nettoauswirkungen aus latenten Steuern erfasst werden. Für das zweite Quartal 2024 enthält der GAAP-verwässerte Verlust je ADS einen Verlust von 0,02 USD je ADS, der für die Zwecke dieser Überleitung den im Umlauf befindlichen verwässernden ADS zuzurechnen ist. Da sich das Unternehmen in einer GAAP-Nettoverlustposition befand, wurden für US-GAAP-Zwecke keine verwässerten gewichteten durchschnittlichen im Umlauf befindlichen Aktien berechnet.

Drei Monate bis zum 30. Juni Sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 2024 2025 2024 Freier Cashflow (Nicht-GAAP): Netto-Cashflow aus (für) betriebliche(r) Tätigkeit (GAAP) 263,598 (95,588 307,680 (404,160 Abzüglich des Erwerbs von Sachanlagen (43,826 (109,950 (100,233 (266,528 Freier Cashflow (Nicht-GAAP) 219,772 (205,538 207,447 (670,688

