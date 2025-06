Als Reaktion auf die jüngste Pressemitteilung von Harbour BioMed zu einer Verfahrensentwicklung in ihrem laufenden Rechtsstreit gibt Biocytogen folgende Erklärung ab:

Figure 1. Biocytogen's RenNano® Platform Genetic Engineering Strategy (Source: https://biocytogen.com/antibody-drug-development/rennano)

Biocytogen hält an seinen Grundwerten unabhängige Innovation, Respekt vor geistigem Eigentum und Verpflichtung zu fairem Wettbewerb fest. Die RenNano®-Plattform ist das Ergebnis unabhängiger, originärer Forschung und Entwicklung auf der Grundlage der proprietären Genom-Editierungstechnologien von Biocytogen. Ihre technischen Prinzipien, ihre Designstrategie und der Umfang des geistigen Eigentums unterscheiden sich grundlegend von den streitigen Patenten.

120 vs. 9 Ein bedeutender technischer Unterschied der RenNano®-Plattform; Biocytogen wird entschlossen rechtliche Schritte zum Schutz seiner Rechte ergreifen

Die RenNano®-Plattform verwendet eine Großfragment-Knock-in-Strategie die mehr als 120 menschliche V-Gene in situ integriert und so ein vollständiges und funktionsfähiges Repertoire an menschlichen Schwerketten-Antikörpern ermöglicht. Im krassen Gegensatz dazu führt die HCAb-Plattform von Harbour BioMed nur 9 V-Gene durch einen kleinfragmentierten transgenen Ansatz ein. Dieser wesentliche Unterschied spiegelt nicht nur unterschiedliche technische Strategien wider, sondern auch die Tiefe, Innovation und das translationale Potenzial der Antikörper-Entdeckungsplattformen von Biocytogen.

Die in der Pressemitteilung von Harbour BioMed erwähnte Entscheidung betrifft lediglich eine Verfahrensentscheidung zur Zuständigkeit und geht nicht auf den Inhalt der Patentverletzungsklage ein. Darüber hinaus ist die Bestätigung der Gültigkeit des Patents durch die CNIPA ein routinemäßiger Verwaltungsvorgang, der keine Verletzung impliziert. Das zugrunde liegende Gerichtsverfahren ist noch nicht in die Verhandlungsphase eingetreten.

Biocytogen prüft derzeit alle rechtlichen Möglichkeiten und wird seine Rechte an geistigem Eigentum und seinen wissenschaftlichen Ruf entschlossen verteidigen. Die RenNano®-Plattform wurde vollständig validiert und wird durch ein solides Portfolio an nationalen und internationalen Patenten geschützt, die ihre Originalität und Unabhängigkeit eindeutig belegen.

Wir sind weiterhin zuversichtlich in Bezug auf:

Die technische Integrität und rechtliche Grundlage der RenNano®-Plattform;

der RenNano®-Plattform; Die Nichtverletzung von Rechten an geistigem Eigentum Dritter

unsere anhaltende Führungsposition in der Antikörperforschung und therapeutischen Innovation.

Öffentlichen Aufzeichnungen zufolge läuft das chinesische Patent für die HCAb-Plattform von Harbour BioMed am 22. Juli 2025 aus, was die Kurzsichtigkeit spekulativer Behauptungen weiter unterstreicht. Ungeachtet dessen wird Biocytogen weiterhin seine Rechte wahren, die Geschäftskontinuität sicherstellen und transformative Technologien für globale Partner und Patienten bereitstellen.

Irreführende Behauptungen oder spekulative Darstellungen werden unser Team nicht davon abhalten, die RenMice®-Plattformserie mit erstklassigen Innovationen weiterzuentwickeln und unsere Mission zur Beschleunigung der therapeutischen Entdeckung voranzutreiben.

Wichtige technische Unterschiede zwischen der RenNano®-Plattform von Biocytogen und der HCAb-Plattform von Harbour BioMed

Biocytogens RenNano®-Plattform : Verwendet eine Knock-in-Technologie mit großen Fragmenten, um Mausgene durch über 120 menschliche V-Gene in situ zu ersetzen, was zu einem vollständigen und funktionsfähigen genomischen Repertoire der variablen Region der menschlichen schweren Kette führt.

: Verwendet eine Knock-in-Technologie mit großen Fragmenten, um Mausgene durch über 120 menschliche V-Gene in situ zu ersetzen, was zu einem vollständigen und funktionsfähigen genomischen Repertoire der variablen Region der menschlichen schweren Kette führt. Harbour BioMeds HCAb-Plattform: Führt nur 9 V-Gene unter Verwendung kleiner transgener Fragmente ein.

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Forschung und Entwicklung neuartiger Antikörper-basierter Medikamente mit innovativen Technologien vorantreibt. Basierend auf der Gen-Editierungstechnologie nutzt Biocytogen seine gentechnisch veränderten proprietären RenMice® (RenMab/ RenLite®/ RenNano®/ RenTCR-mimic )-Plattformen für die Entdeckung vollständig humaner monoklonaler/bispezifischer/multispezifischer Antikörper, bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Nanokörper und TCR-mimetischer Antikörper. Das Unternehmen hat die Submarke RenBiologics gegründet, um globale Partnerschaften für eine sofort einsatzbereite Bibliothek mit über 1.000.000 vollständig humanen Antikörpersequenzen gegen über 1.000 Targets für die weltweite Zusammenarbeit zu erschließen. Zum 31. Dezember 2024 wurden weltweit rund 200 Vereinbarungen über die gemeinsame Entwicklung/Auslizenzierung/Übertragung von therapeutischen Antikörpern und mehreren klinischen Wirkstoffen sowie über 50 Lizenzprojekte für RenMice® mit festgelegten Zielmolekülen geschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen ist ein Pionier in der Entwicklung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung und bietet derzeit unter der Submarke BioMice mehrere tausend serienmäßige Tier- und Zellmodelle sowie präklinische Pharmakologie- und Genbearbeitungsdienstleistungen für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und Niederlassungen in China (Haimen Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco, San Diego) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen finden Sie unterhttp://en.biocytogen.com.cn.

