München (ots) -Rekord-Mai für den ProSiebenSat.1-Superstreamer: Joyn erreicht im Mai 2025 sehr gute 10,3 Millionen Zuschauer:innen (Z ab 3) - und zieht an RTL+ vorbei. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erzielt die Streamingplattform damit ein Wachstum von 66 Prozent, bei der Watchtime steigert sich Joyn um starke 24 Prozent.Henrik Pabst, Chief Content Officer ProSiebenSat.1: "Das nenne ich einen wahren Wonnemonat: Unser Superstreamer Joyn übertrifft im Mai seine starke Form aus dem April. Ein neuer Nutzer:innen-Rekord in der harten Marktwährung ermittelt von der AGF. Auch im Vergleich zu den Wettbewerbern ist das ein sehr gutes Ergebnis - so kann es weitergehen."Hauptreiber des Wachstums im Mai sind Reality-Programme wie "Match my Ex", "Most Wanted" und "Amore unter Palmen", der "Navy CIS"-Kosmos und Serien wie "Die Landarztpraxis".Basis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 08.06.2025; Joyn: internal Data. (04.06.2025)Pressekontakt:Eva GradlCvD Communications JoynTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1127eva.gradl@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6051280