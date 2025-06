Köln (ots) -- RTL+ ist die klare Nummer 1 bei 14-49 und 14-29 in Total Streaming & VOD- RTL+ zum fünften Mal in Folge mit über 10 Millionen kumulierter Nettoreichweite- Dominanz im privaten Programmmarken-Ranking: 8 der Top 15 kommen von RTLRTL+ ist auch im Mai die klare Nummer 1 bei den jungen Zielgruppen: Der führende deutsche Streaminganbieter behauptet zum zehnten Mal in Folge die Spitzenposition unter allen von AGF erfassten Anbietern bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Nutzungsvolumen1 von 40,97 Millionen Stunden sowie bei den 14- bis 29-Jährigen mit 15,01 Millionen Stunden. Bei den Gesamtzuschauern erreicht RTL+ ein Nutzungsvolumen von 57,48 Mio. Zudem knackt RTL+ im Mai erneut die Marke von 10 Millionen Menschen in der kumulierten Nettoreichweite (10,2 Mio.) - und das bereits zum fünften Mal in Folge.Deutlicher Vorsprung im VoD: RTL+ hängt Joyn im Mai abIm VoD-Bereich setzt sich RTL+ im Mai klar vom Wettbewerb ab und baut seinen Abstand zu Joyn wieder aus: In sämtlichen relevanten Zielgruppen liegt das Nutzungsvolumen von RTL+ bei mindestens dem Doppelten von Joyn (14-29: Faktor 2,4; 14-49: Faktor 2,2; 14-59: Faktor 2,0; 3+: Faktor 2,0). Konkret erreicht RTL+ bei den 14- bis 49-Jährigen 40,33 Millionen Stunden, während Joyn lediglich auf 18,48 Millionen kommt. Besonders stark ist das Wachstum bei den 14- bis 29-Jährigen: Hier steigert RTL+ sein Nutzungsvolumen gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich auf 14,75 Millionen Stunden (Mai 24: 12,59 Mio.) - Joyn erzielt hier lediglich 6,20 Mio. Stunden. RTL+ ist damit erneut klarer Marktführer unter den ausgewiesenen VoD-Anbietern in beiden Zielgruppen.RTL-Programmmarken dominieren den privaten StreamingmarktDie Programmmarken der RTL-Gruppe dominieren erneut das private VOD-Ranking im Mai: Acht Programmmarken der Top 15 kommen von RTL, mit "ntv Nachrichten" auf Platz 1.Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; Streaming: 01.05. - 31.05.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Streamingintervall = nutzungsbezogen; Programmmarke = nutzungsbezogen; endgültig gewichtete Daten.1 Total StreamingPressekontakt:Konstantin von StechowUnternehmenskommunikationRTL Deutschland GmbH+49 170 4564239konstantin.vonstechow@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/6051290