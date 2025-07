Köln (ots) -Yeehaw! Das Power-Duo Stefan Raab und Bully Herbig ist bereit für die nächste Revenge. Am 23.08., live ab 20:15 Uhr wollen die zwei Entertainment-Legenden in der dritten Ausgabe ihrer Erfolgsshow "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" endlich den Pott von 250.000 Euro erfolgreich verteidigen und den "Schnulli" mit leeren Taschen nach Hause schicken. Der raffinierte Angriffsplan der beiden: Pünktlich zum Kinostart von Bullys Blockbuster-Fortsetzung "Das Kanu des Manitu" taucht das komplette Show-Event in eine wilde Western-Welt ein - schwingende Saloontüren, klirrende Sporen und Westernhelden im Duellmodus inklusive.Das Spielprinzip bleibt unverändert: Nur ein echtes Allround-Talent kann es schaffen, das Duo Stefan Raab und Bully Herbig zu schlagen. Gelingt das, gehört das Preisgeld dem Herausforderer. Wenn nicht, wandert der ganze Batzen in den Jackpot fürs nächste Mal - dann mit einer halben Million Euro!Moderiert wird das Western-Spektakel wieder von Elton, der gewohnt charmant durch den Abend führt, während Kommentatoren-Legende Frank "Buschi" Buschmann mit scharfer Zunge jede Spielrunde begleitet.Produziert wird "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" von Raab Entertainment im Auftrag von RTL. Die redaktionelle Verantwortung bei RTL haben Alexander Wüster (Executive Producer), Dörte vom Berg (Executive Producer) und Sandra Wächtershäuser (Head of Producers) unter der Leitung von Markus Küttner (Unterhaltungschef RTL).Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Yvonne Wagner | Stv. Leitung Kommunikation Unterhaltung RTL / Senior Managerin Unterhaltung | T: +49 221-456-74225 | yvonne.wagner@rtl.deAndré Piefenbrink | Senior Manager Unterhaltung | T: +49 221 456-72348 | Andre.Piefenbrink@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6087091