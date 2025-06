FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5500 Pence auf "Buy" belassen. Die Förderziele des Bergbaukonzerns blieben trotz Änderungen beim Projekt Oyu Tolgoi (OT) in der Mongolei unverändert, schrieb Liam Fitzpatrick in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2025 / 08:13 / CET



