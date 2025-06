Brent Rohöl hat ein höheres Tief in der Nähe von 63 USD gebildet, ist über seinen 50-DMA ausgebrochen und signalisiert ein nachlassendes Abwärtsmomentum. Da der MACD konstruktiv geworden ist, ist ein Test des Hochs bei 68,70 USD in Sicht - ein Überwinden dieses Hochs könnte die Tür in Richtung 71,30-72,00 USD öffnen. Die 63 USD-Zone bleibt eine wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...