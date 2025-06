Innospera Pharma Inc. ("Innospera"), ein privates Biotechnologieunternehmen im fortgeschrittenen klinischen Stadium, das differenzierte niedermolekulare Modulatoren von GPR84 und GPR40 zur Behandlung von Entzündungs- und Stoffwechselerkrankungen entwickelt, gab heute die Ernennung von Dr. Glenn Crater, MD, FCCP, zum Chief Medical Officer (CMO) bekannt. Glenn wird seine Tätigkeit als CMO in Teilzeit sofort aufnehmen und sich vollzeitlich dem Unternehmen widmen, sobald der Leitwirkstoff des Unternehmens die klinische Phase erreicht.

Glenn Crater, MD, FCCP, appointed Chief Medical Officer of Innospera Pharma

Dr. Crater bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Klinik, Zulassung und Führung in der Lungenheilkunde und Arzneimittelentwicklung mit zu Innospera. Als Facharzt für Lungenheilkunde hat Dr. Crater eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Wirkstoffkandidaten für Atemwegserkrankungen gespielt, wobei er über besondere Fachkenntnisse im Bereich der idiopathischen Lungenfibrose (IPF) verfügt der ersten Zielindikation für den Leitwirkstoff ING-006 von Innospera, der in naher Zukunft in die klinische Entwicklung eintreten soll.

"Wir freuen uns sehr, Glenn in dieser entscheidenden Phase unseres Wachstums bei Innospera willkommen zu heißen", sagte François Ravenelle, PhD, Chief Executive Officer von Innospera. "Ich habe eng mit Glenn bei Inversago Pharma zusammengearbeitet und konnte mich persönlich von seinem Engagement für wissenschaftliche Genauigkeit, klinische Exzellenz und den Nutzen für Patienten überzeugen. "Sein tiefgreifendes Verständnis von IPF und der Arzneimittelentwicklung wird für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir die klinischen Studien für ING-006 beginnen und eine Pipeline mit neuartigen GPR84/GPR40-Modulatoren aufbauen."

Vor seinem Eintritt bei Innospera war Dr. Crater als Chief Medical Officer bei mehreren Biotechnologieunternehmen tätig und hatte leitende medizinische Führungspositionen in privaten und öffentlichen Unternehmen inne, wo er zu erfolgreichen Zulassungsanträgen und klinischen Programmen im Bereich Atemwegs- und fibrotische Erkrankungen beitrug.

"Ich freue mich sehr, wieder mit François und dem Team von Innospera zusammenzuarbeiten", sagte Dr. Crater. "ING-006 stellt einen vielversprechenden neuen Ansatz zur Modulation von Entzündungen und Fibrose über die GPCR-Lipidsignalweg dar. Ich freue mich darauf, dieses Programm in der klinischen Entwicklung voranzutreiben und daran zu arbeiten, transformative Therapien für Patienten mit IPF und verwandten Erkrankungen bereitzustellen."

Über Innospera Pharma

Innospera ist ein in Montreal ansässiges Biotechnologieunternehmen, das erstklassige GPR84- und GPR40-Modulatoren entwickelt, um die Homöostase bei Erkrankungen wiederherzustellen, die durch Stoffwechsel- und Entzündungsstörungen verursacht werden. Der Leitwirkstoff des Unternehmens, ING-006, ist ein synthetisches Lipid, das durch die Auflösung von Entzündungen und die Verringerung der Fibrogenese zur Behandlung der idiopathischen Lungenfibrose (IPF) entwickelt wurde. Innospera wird von einem starken Investorenkonsortium unterstützt, darunter Investissement Québec, Seido Capital und Anges Québec. Weitere Informationen finden Sie unter innospera.com.

