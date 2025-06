Der DAX ist am Pfingstmontag mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Er verzeichnete ein Minus von 0,5 Prozent auf 24.174,32 Zähler. Zum Start in den Dienstag wird er wieder etwas höher erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,2 Prozent im Plus bei 24.233 Punkte. Am vergangenen Donnerstag hatte der DAX bei 24.479 Punkten ein neues Allzeithoch markiert.Auf der Terminseite bleibt es am Dienstag sehr ruhig. Bei Boeing stehen die Auslieferungszahlen für Mai zur Veröffentlichung ...

