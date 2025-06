Allschwil - Das angeschlagene Biotechunternehmen Idorsia bekommt eine neue Chefin. Srishti Gupta übernimmt per 1. Juli den CEO-Posten. Sie folgt damit auf André Muller, der als früherer Finanzchef den CEO-Posten erst vor rund einem Jahr von Gründer Jean-Paul Clozel übernommen hatte. Muller bleibe aber noch in beratender Funktion für Idorsia tätig, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Gupta ...

