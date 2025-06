U.S.-China-Handelsgespräche in London wecken Hoffnungen auf entspannte Zollpolitik, mit möglichen Lockerungen für Tech-Exporte und Seltene Erden.Die Börsen blicken auf bewegte Entwicklungen: Apple enttäuscht bei der WWDC 2025 mit dem neuen "Liquid Glass"-Design, doch ohne große AI-Fortschritte - die Aktie fällt um 1,2 Prozent. Nvidia setzt auf Großbritannien als KI-Zentrum, kündigt Rechenzentren und Partnerschaften an, was die Aktie stützt. Plug Power springt um rund dreißig Prozent nach einem 5,5-Mrd.-Dollar-Wasserstoffprojekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...