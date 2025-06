München (ots) -- RTLZWEI-Kultformat meldet sich zurück - mit neuen Storylines und bekannten Gesichtern.- Mit dabei: Fanlieblinge wie Dietrich, Jessi, Thea, Felix und Rosa - plus neue Gesichter- Ab 01. Juli 2025, jeden Dienstag und Donnerstag neue Folgen exklusiv auf RTL+Man kennt sie noch aus dem RTLZWEI-Vorabendprogramm: die Lehrkräfte, Schüler und Dramen des Erfolgsformats "Krass Schule - Die jungen Lehrer". Nun feiert das Format sein großes Comeback - mit neuen Figuren, neuen Herausforderungen und alten Bekannten. Die neuen Folgen starten am 01. Juli 2025 exklusiv auf RTL+.Vier Jahre lang war "Krass Schule - Die jungen Lehrer" fester Bestandteil des Vorabendprogramms von RTLZWEI. Damals wurden fünf Referendare an der fiktiven Erich-Felbert-Gesamtschule begleitet. Die Challenge für sie: Sich mit den Problemen der Schüler, Intrigen und persönlichen Herausforderungen auseinandersetzen. Jahrelang lockte die Sendung junge Zuschauer vor die TV-Geräte, doch 2022 war schließlich Schluss mit der Serie, in der auch Realitystars wie Pia Tillmann, Marco Cerullo und Sandy Fähse mitspielten.Das ist neu bei "Krass Schule - die jungen Lehrer"Im Zentrum steht jetzt der Lehrer Dietrich Nolting (Thomas Adamek), der eine eigene Nachhilfeschule gründet. Unterstützt wird er von ehemaligen Kolleginnen und Kollegen wie Thea (Aline Jost), Jessi (Jessica Faust) und Felix (Kevin Reumann). Auch die damalige Schülerin Rosa (Janina Andre) ist wieder dabei.Zwischen WG-Sorgen, Liebeskrisen, Erpressung und Detektivarbeit entfalten sich vielschichtige Geschichten, die aktuelle Themen aufgreifen und emotionales Storytelling bieten. Die Auftaktfolge dreht sich um die große Eröffnung der Nachhilfeschule, bei der vieles schiefgeht. Parallel steht Rosa vor einer wichtigen Entscheidung in ihrer Beziehung zu Leonard. Die Zuschauenden erwartet ein Mix aus Humor, Herz, Konflikten und einem Wiedersehen mit Fanlieblingen. "Krass Schule - die jungen Lehrer" zeigt den Schulalltag so unterhaltsam und emotional wie nie - diesmal als Streaming-Highlight bei RTL+."Krass Schule - die jungen Lehrer" ab 01. Juli 2025, jeden Dienstag und Donnerstag neue Folgen auf RTL+ abrufbar. Das Format wird von La Paloma TV produziert.Über "Krass Schule - die jungen Lehrer":Nach dem langjährigen Erfolg im TV kehrt das Format in neuer Form zurück: Eine moderne Nachhilfeschule, alte Bekannte, neue Gesichter und viele Herausforderungen. Der typische Mix aus Drama, Freundschaft und Coming-of-Age-Themen macht die Serie besonders binge-tauglich.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100932426