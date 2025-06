Europäische Zentralbank (EZB) Entscheidungsträger Francois Villeroy de Galhau sagte am Dienstag, dass "wir in Bezug auf die Zinssätze pragmatisch vorgehen werden."Zusätzliche ZitateWird entsprechend dem Datenfluss handeln.Wird so agil sein, wie es notwendig ist.Die Politik und die Inflation befinden sich jetzt in einer günstigen Zone.Aber das bedeutet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...