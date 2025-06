In einer Welt, die sich rasant wandelt, sind fondsgebundene Lösungen das Mittel der Wahl in der Altersvorsorge. Die passende Antwort hierauf bietet AXA mit der modernen, fondsgebundenen Altersvorsorge "JustInvest" am Puls der Zeit. Die Altersvorsorge- und Investmentberatung stellt an Sie große Anforderungen. Mit hervorragender Fondsauswahl, kostengünstigem Versicherungsmantel und wertvollen Produktflexibilitäten bietet JustInvest ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hervorragende Positionierung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...