Circus hat seine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und 18,7 Mio. EUR durch die Platzierung von 1,17 Mio. neuen Aktien (5,2%) zu je 16,00 EUR eingenommen. Die Platzierung umfasste eine Vorabplatzierung von 1,0 Mio. Aktien an den neuen Co-CEO Claus Holst-Gydesen und eine Gruppe bestehender und neuer Investoren, darunter prominente institutionelle Geldgeber aus Europa und den USA. Die Mittel werden die Ausweitung der Serienproduktion des autonomen Kochroboters CA-1 von Circus mit dem Produktionspartner Celestica unterstützen. Die ersten Geräte werden in diesem Herbst im Rahmen eines achtmonatigen Pilotprojekts in REWE-Supermärkten eingeführt. mwb researchs Analysten passen ihr Kursziel auf EUR 72,20 (von EUR 75,00) an, um der Verwässerung Rechnung zu tragen, und bekräftigen ihre Empfehlung KAUFEN. Letzte Woche präsentierte Nikolas Bullwinkel, CEO von Circus, auf der mwb research New Food Konferenz und bekräftigte die Wachstumsaussichten des Unternehmens.





