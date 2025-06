© Foto: Ding Ting/XinHua/dpa

Tesla gerät in China immer stärker unter Druck - nicht nur beim Preis, sondern auch bei der Technologie. BYD hat dem US-Konkurrenten mit einem radikalen Schritt den Kampf angesagt.Seit Jahresbeginn bietet BYD sein Fahrerassistenzsystem "God's Eye" kostenlos an. Das System kombiniert Kameras, Radar, Ultraschall und Lidar. Sensoren, auf die Tesla aus Kostengründen verzichtet. In China verlangt Tesla für sein kamerabasiertes System "Full Self-Driving" rund 9.000 US-Dollar. "Mit God's Eye beginnt Teslas Strategie zu scheitern", sagte der US-amerikanische BYD-Investor Taylor Ogan von Snow Bull Capital, der früher mehrere Teslas besaß. Die Assistenzleistung von God's Eye sei höher, so Ogan, der …